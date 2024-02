VZ Team van de Week: PSV, Twente en NEC hofleverancier; 1 Feyenoorder

Speelronde 23 van de Eredivisie zit erop. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend! PSV haalde uit op bezoek bij PEC Zwolle (1-7), terwijl Feyenoord geen fout maakte in het uitduel met Almere City (0-2). FC Twente won in eigen huis van Go Ahead Eagles, waar AZ in eigen huis afstand nam van Ajax (2-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Luuk de Jong is sinds zaterdag topscorer van de Eredivisie. De 33-jarige spits van PSV maakte in Zwolle zijn 20ste, 21ste en 22ste treffer van dit seizoen. Daardoor passeert De Jong zowel Santiago Gimenez (Feyenoord) als Vangelis Pavlidis (AZ), die zondag beiden niet wisten te scoren namens hun clubs.

Liefst vier spelers in dit elftal lopen aan het eind van dit seizoen uit hun contract. Nicolas Isimat-Mirin lijkt Vitesse te verlaten, al hebben de Arnhemmers een eenzijdige optie waardoor hij een seizoen langer kan aanblijven. Dat geldt niet voor Joshua Brenet (FC Twente), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen) en Thom Haye (sc Heerenveen), die bezig lijken aan hun laatste maanden in de Eredivisie. Het is goed mogelijk dat het drietal mikt op een buitenlands avontuur.

Nadat Timon Wellenreuther in Rome van grote waarde was voor Feyenoord, was de Duitse goalie ook in het Yanmar Stadion goed op dreef. De reservekeeper laat een uitstekende indruk achter sinds de blessure van Justin Bijlow, waardoor steeds meer mensen van mening zijn dat hij moet blijven staan. Wellenreuther was in Almere voor rust cruciaal, toen hij een schot van Yoann Cathline onschadelijk wist te maken.

Het VZ Team van de Week: Timon Wellenreuther (Feyenoord); Joshua Brenet (FC Twente), Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Thom Haye (sc Heerenveen), Sem Steijn (FC Twente), Dirk Proper (NEC Nijmegen); Johan Bakayoko (PSV), Luuk de Jong (PSV), Ruben van Bommel (AZ).

