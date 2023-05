VZ Team van de Week: AZ is hofleverancier, twee Feyenoord-kampioenen

Maandag, 15 mei 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:01

Speelronde 32 van de Eredivisie zit er, op 81 minuten bij Groningen tegen Ajax na, op. Na weken ‘voorproeven’ pakte Feyenoord definitief de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis dankzij een 3-0 thuiszege op Go Ahead Eagles, waarin twee spelers uitblonken. Zij hebben dan ook een plekje in het Elftal van de Week van Voetbalzone gekregen. Ook vinden we duo’s van FC Volendam en sc Heerenveen terug en is AZ hofleverancier met drie spelers. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Heel overtuigend was het allemaal niet wat Feyenoord liet zien tegen Go Ahead, maar in een kampioenswedstrijd mag dat. Het gaat om het resultaat en dat werd mede gepakt door Mats Wieffer en Igor Paixão. De Braziliaan scoorde op fraaie wijze en leverde nog maar eens een assist af, waardoor hij in de laatste zes wedstrijden nu bij zeven doelpunten betrokken is geweest. Wieffer gaf ondertussen de pass op Paixão én bereidde de treffer van Santiago Giménez voor. De Mexicaan was lange tijd vaste gast in het Team van de Week, maar heeft het door goed presterende aanvallers op andere velden deze keer niet gehaald.

De uitblinker van de speelronde was op vrijdagavond te zien in de Grolsch Veste. Václav Cerny was, net als ploeggenoot Virgil Misidjan, bij drie treffers van FC Twente betrokken en zette daarmee zijn fantastische vorm van de laatste weken door. Sinds het begin van maart 2023 was de Tsjech immers al bij twaalf doelpunten in de Eredivisie betrokken (vijf goals en zeven assists) en dat doet geen enkele andere speler in de competitie hem na. Dat er in een wedstrijd twee spelers van Twente direct betrokken waren bij drie gemaakte doelpunten, was sowieso al bijna tien jaar niet meer gebeurd.

Elders zorgde Jordy Clasie voor een primeur. De middenvelder van AZ was de speler die aanstuurde, voorbereidde en ditmaal ook scoorde. Nog nooit eerder had Clasie in een wedstrijd in het betaalde voetbal zowel gescoord als een assist voor zijn rekening genomen, en dat terwijl hij zondag tegen FC Emmen toch alweer zijn 339e officiële wedstrijd speelde. Xavier Mbuyamba zorgde ook voor een opmerkelijke statistiek. Hij liet als verdediger alweer zijn vijfde treffer van het seizoen noteren namens FC Volendam en al die doelpunten werden gemaakt met het hoofd.

Het VZ Team van de Week: Xavier Mous (sc Heerenveen); Xavier Mbuyamba (FC Volendam), Sam Beukema (AZ), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen); Jordy Clasie (AZ), Carel Eiting (FC Volendam), Mats Wieffer (Feyenoord); Václav Cerny (FC Twente), Igor Paixão (Feyenoord), Bartosz Bialek (Vitesse), Myron van Brederode (AZ)