VZ Team van de Week: AZ en PSV hofleverancier; ook Feyenoord levert speler af

Speelronde 25 van de Eredivisie zit erop. Koploper PSV won vrijdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst (0-1), terwijl Feyenoord het weekend afsloot met een 3-0 zege op Heracles Almelo. Het dolende Ajax kwam niet verder dan een 2-2 tegen Fortuna Sittard, waardoor FC Twente en AZ hun positie in de top vier verstevigen. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Fortuna Sittard-verdediger Dimitrios Siovas was zondag de absolute leider in de Limburgse defensie. De 35-jarige Griek verdedigde ijzersterk en was het toonbeeld van de strijd die het elftal van trainer Danny Buijs leverde in de Johan Cruijff ArenA. Met zijn optreden tegen Ajax heeft Siovas absoluut een plekje in het Elftal van de Week van Voetbalzone verdiend.

Uitgelicht:

Sergiño Dest bekroonde de aanvalsdrift die hij altijd levert vrijdag met een heerlijk doelpunt in Deventer. De vleugelverdediger van PSV wist Go Ahead Eagles-doelman Jeffrey de Lange te verschalken met een fraai schot in de verre hoek. Het snelle doelpunt van Dest bleek uiteindelijk zeer belangrijk te zijn, daar de Amerikaans international direct verantwoordelijk was voor de eindstand.

AZ-smaakmaker Sven Mijnans was zondag de grote man bij de Alkmaarders, die geen spaan heel lieten van Excelsior (4-0). De 24-jarige linkspoot was goed voor twee doelpunten, waarvan met name zijn eerste treffer indrukwekkend was. Mijnans poeierde de bal van afstand langs Excelsior-doelman Stijn van Gassel, die in het AFAS Stadion af en toe moedeloos werd van zijn teamgenoten.

Het VZ Team van de Week:

Mio Backhaus (FC Volendam); Yukinari Sugawara (AZ), Dimitrios Siovas (Fortuna Sittard), Olivier Boscagli (PSV), Sergiño Dest (PSV); Mats Wieffer (Feyenoord), Peer Koopmeiners (Almere City), Davy van den Berg (PEC Zwolle); Sven Mijnans (AZ), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Michel Vlap (FC Twente).

