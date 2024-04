VZ Kort: Vitesse krijgt over enkele dagen duidelijkheid over voortbestaan

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Vitesse krijgt over enkele dagen duidelijkheid over voortbestaan

De licentiecommissie van de KNVB heeft nog altijd geen besluit genomen over het voortbestaan van Vitesse, zo meldt de. Vitesse had gehoopt maandag al een reactie van de KNVB te krijgen op het noodplan dat het heeft ingediend om de club voort te laten bestaan. Volgens de berichtgeving moeten de Arnhemmers 'nog enkele dagen' geduld hebben.

Frans Janssen reikt KNVB Beker uit bij winst van NEC

Mocht NEC zondag beslag leggen op de TOTO KNVB Beker, dan reikt Frans Janssen de beker uit. Dat maken de Nijmegenaren dinsdag bekend via de officiële kanalen. De inmiddels 69-jarige oud-spits maakte tussen 1977 en 1992 meer dan 400 keer zijn opwachting voor de club.

Mocht Feyenoord de beker winnen, dan zal Regi Blinker de prijs uitreiken aan de aanvoerder van de Rotterdammers. De bekerfinale begint aanstaande zondag om 18:00 uur in De Kuip.

Martin Ødegaard is fit genoeg voor Champions League-kraker tegen Bayern München

Afgelopen zondag hielden fans van Arsenal even hun hart vast toen Ødegaard geblesseerd het veld verliet tijdens het duel met Aston Villa (0-2 verlies). Volgens Mikel Arteta is de Noorse middenvelder is gewoon fit genoeg om te spelen tegen Bayern München. Arsenal kwam in de heenwedstrijd niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor de Duitsers een betere uitgangspositie hebben voor de return in München.

Serdar Gözübüyük fluit bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

Serdar Gözübüyük is aangesteld als scheidsrechter van de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en NEC komende zondag om 18:00 uur. Hij krijgt daarbij assistentie van Erwin Zeinstra en Johan Balder (grensrechters), Jeroen Manschot (vierde official), Pol van Boekel (VAR) en Patrick Inia (assistent-VAR). Het is de tweede keer dat Gözübüyük de TOTO KNVB Beker-finale fluit: in 2019 was hij ook al de leidsman, bij Willem II - Ajax (0-4).

Danny Makkelie fluit return tussen Bayern München en Arsenal

Danny Makkelie is woensdag de arbiter van dienst in de return tussen Bayern München en Arsenal in de kwartfinale van de Champions League. De Nederlander moet zorgen dat het duel minder tumultueus verloopt dan de heenwedstrijd. Toen namen leidsman Glenn Nyberg en VAR Pol van Boekel enkele discutabele beslissingen. Zo floot Nyberg af bij een ogenschijnlijk penaltymoment, en Van Boekel ging daar niet tegenin.

Dat had Van Boekel wel kunnen doen, wat hem op woede van de Arsenal-spelers kwam te staan. The Gunners krijgen woensdag te maken met Rob Dieperink als VAR. Beide ploegen hebben nog alles om voor te spelen in de Allianz Arena: het heenduel eindigde in 2-2.

Besiktas stuurt Fernando Santos na slechts 3 maanden de laan uit

Besiktas heeft trainer Fernando Santos ontslagen. De voormalig bondscoach van Portugal en Polen werd begin januari aangesteld bij de Turkse club, maar die hebben na ruim drie maanden genoeg gezien. De ploeg kent een teleurstellend seizoen en staat momenteel op de vierde plaats. Zaterdag werd er gelijkgespeeld tegen Samsunspor, wat de druppel was voor de clubleiding.

Hiervoor was Santos bondscoach bij Polen. Daar hield hij het slechts zes wedstrijden vol. Zijn grootste succes uit zijn trainersloopbaan boekte hij met Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Drie jaar later won hij met dat land ook de Nations League, door in de finale het Nederlands elftal te verslaan.

