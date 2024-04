VZ Kort: SC Heerenveen haalt in de Eredivisie eerste zomeraanwinst op

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

SC Heerenveen neemt Sem Kersten over van PEC Zwolle

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sem Kersten maakt na dit seizoen de overstap van PEC Zwolle naar sc Heerenveen, zo melden de clubs via de officiële kanalen. De verdediger loopt na vijf jaar uit zijn contract en is klaar voor een nieuwe stap. PEC wilde graag door met Kersten, maar de achterhoedespeler is op zoek naar 'een nieuw avontuur'. Mogelijk sorteert Heerenveen voor op een eventueel vertrek van Sven van Beek.

Frenkie de Jong lijkt op tijd terug te keren

FC Barcelona kan deze week in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain zeer waarschijnlijk weer beschikken over Frenkie de Jong. Dat meldt. De 26-jarige middenvelder kampt sinds begin maart met een enkelblessure en moest daardoor al vier wedstrijden missen van Barça.

Hij keerde, samen met collega Pedri, afgelopen weekend terug op de groepstraining van de Catalanen. Het is ‘bijna zeker’ dat De Jong onderdeel zal uitmaken van de wedstrijdselectie van Barcelona tegen PSG. “De Jong maakte de training niet alleen vol, hij deed dat ook nog eens met een goed gevoel”, aldus AS. De wedstrijd tegen les Parisiens vindt woensdagavond om 21:00 uur plaats in Frankrijk.

’Thomas Letsch krijgt zijn congé bij VfL Bochum’

Thomas Letsch is volgens verschillende Duitse media ontslagen bij VfL Bochum. De Duitsers verloren vijf van de laatste zes wedstrijden en bezetten momenteel de vijftiende plaats in de Bundesliga. Daarom moeten Letsch en zijn assistent Jan Fiesser het veld ruimen, zo klinkt het.

Het tweetal wist Bochum vorig seizoen nog in de Bundesliga te houden door zich te handhaven zonder dat de play-offs daar voor nodig waren. Letsch vertrok in september 2022 bij Vitesse, met wie hij verschillende successen kende. Na 58 wedstrijden lijkt hij ook de deur achter zich dicht te trekken in Duitsland.

Jonker baalt, maar schrikt niet van OranjeLeeuwinnen

Andries Jonker is niet geschrokken van de nederlaag van de OranjeLeeuwinnen in de EK-kwalificatie tegen Italië (2-0). Dat zegt de bondscoach van de Nederlandse vrouwen voor de camera van de. “Dit is waar we doorheen moeten.”

Volgens de goudeerlijke Jonker was het spelbeeld vrijdag duidelijk. “Je ziet de intentie om te voetballen, zoals ik had verwacht. We hadden 65 procent balbezit, maar daar gaat het niet om. Je moet kansen creëren en scoren, daarin was Italië effectiever. Het was een klassieke Italië - Nederland: wij de bal, zij de punten.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties