VZ Kort: Feyenoord-spits Santiago Gimenez opgeroepen voor interlands Mexico

Santiago Gimenez mag zich melden bij de Mexicaanse ploeg

Feyenoord-spits Santiago Gimenez. De clubtopscorer van Feyenoord zal na het uitduel met sc Heerenveen het vliegtuig instappen naar de Verenigde Staten. Daar speelt Gimenez met Mexico de 'Final Four' van de CONCACAF Nations League, vergelijkbaar met de UEFA Nations League.

Here we go! ?? #VamosTodos in our first tournament of the year ??



This is the roster for our upcoming games of the @CNationsLeague ??

Op 22 maart speelt Mexico de halve finale tegen Panama. Als Gimenez en zijn teamgenoten winnen spelen ze de finale tegen de Verenigde Staten of Jamaica. De finale van de CONCACAF Nations League wordt gespeeld op 24 maart in het Amerikaanse Arlington in de staat Texas. Ook PSV-aanvaller Hirving Lozano en voormalig Eredivisionisten Jorge Sánchez, Edson Álvarez en Uriel Antuna ontvingen een uitnodiging van bondscoach Jaime Lozano.

Blessure Micky van de Ven valt mee

De blessure van Micky van de Ven valt mee, zo bevestigt manager Ange Postecoglou tijdens een persconferentie van Tottenham Hotspur. De linksbenige Oranje-International moet het uitduel met Fulham missen, maar zijn blessure is lang niet zo ernstig als de hamstringklachten waar hij eerder mee kampte. “Hij is er morgen en tijdens de internationale break niet bij, maar als het goed gaat, sluit hij daarna weer aan”, aldus Postecoglou.

PSV gaat Kees Rijvers zondag eren met Walk of Fame-tegel

PSV gaat zondag een fraai eerbetoon leveren aan de onlangs overleden Kees Rijvers. De voetballegende die als trainer PSV naar grote successen leidde krijgt een Walk of Fame-tegel in het Philips Stadion.

De tegel zal worden onthuld in de rust van het duel met FC Twente. "'Zijn vereeuwiging in het Philips Stadion geldt als een gepast eerbetoon voor een groot clubicoon', zegt Frans Janssen, commercieel directeur van de Eindhovenaren.

Meneer Rijvers. Klein van stuk, groot denker. Vanaf zondag vereeuwigd op de PSV Walk of Fame.

Vier Ajacieden moeten op hun tellen passen in Birmingham

Vier spelers van Ajax staan donderdagavond op scherp tijdens de return tegen Aston Villa op Villa Park. Devyne Rensch, Jorrel Hato, Brian Brobbey en Josip Sutalo missen de volgende wedstrijd in de Conference League indien zij een gele kaart pakken en Ajax de kwartfinales bereikt. Sutalo moest de heenwedstrijd in Amsterdam al missen, daar hij geschorst was door zijn rode kaart in de tussenronde, uit bij FK Bodø/Glimt.

Primeur voor SV Robinhood

SV Robinhood is woensdagavond de eerste Surinaamse club ooit die live wordt uitgezonden in Nederland. De trots van Paramaribo neemt het in de return van de achtste finale van de CONCACAF Champions Cup op tegen Club Sport Herediano uit Costa Rica. De drievoudig kampioen van Suriname moet in eigen huis een 2-0 achterstand zien goed te maken. De wedstrijd tussen Robinhood en Club Sport Heredian is woensdag vanaf 22:55 uur live te zien op

Rechtbank: FC Volendam moet Van Leeuwen en Jongkind betalen

FC Volendam moet Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind alsnog een bonus uitkeren, zo heeft de rechtbank in Zaandam dinsdag bepaald. De club was van mening dat het tweetal geen recht meer had op de bonussen, maar beiden stonden tot 1 mei onder contract bij de Volendammers. Dat betekent dat zij gewoon recht hebben op de bonus.

Het tweetal krijgt 120.000 euro per persoon en zou ook nog eens 75.000 euro per persoon kunnen eisen door de wettelijke opzegtermijn. Twee andere leden van Team Jonk, Wim Jonk en Matthias Kohler, moesten in een eerder stadium van de arbitragecommissie van de KNVB aantonen dat zij ook recht hadden op dezelfde bonus. De kans is groot dat FC Volendam door de uitspraak van de rechtbank daardoor ook Jonk en Kohler nog moet gaan uitbetalen.

Martinelli mist thuisduel met FC Porto door blessure

Arsenal moet het in de terugwedstrijd van het Champions League-affiche met FC Porto stellen zonder Gabriel Martinelli. De linksbuiten van de trotse koploper in de Premier League raakte op 4 maart geblesseerd in het uitduel met Sheffield United (0-6) en werd zelfs op krukken gezien.

De voetblessure bleek minder ernstig dan aanvankelijk gedacht, maar de race tegen de klok verliest de Braziliaan wel. Tegen Brentford (2-1 winst) was de Braziliaan afgelopen weekend ook al afwezig. Toen stond de 29-jarige Belg Leandro Trossard op zijn positie.

De terugwedstrijd van Arsenal staat dinsdagavond ingepland. Arbiter Clement Turpin fluit om 21:00 uur voor het eerst. Arsenal moet in eigen huis een 0-1 achterstand goed zien te maken. Drie weken geleden verloren the Gunners diep in blessuretijd van de Portugezen door een doelpunt van Wenderson Galeno.

De 22-jarige Martinelli komt sinds de zomer van 2020 uit voor Arsenal toen hij overkwam van het Braziliaanse Ituano. Dit seizoen kwam hij in totaal tot 32 wedstrijden en wist hij daarin 8 keer het net te vinden. De Braziliaan gaf ook vijf assists.

Daniele Orsato krijgt leiding over Borussia Dortmund - PSV

Daniele Orsato is aangewezen om woensdag de return van PSV tegen Borussia Dortmund in de Champions League in goede banen te leiden. De Italiaan floot eerder dit seizoen ook al de groepswedstrijd van de Eindhovenaren thuis tegen Sevilla. Toen bestempelde de Spaanse pers Orsato als 'thuisfluiter', vanwege een afgekeurde goal en een vermeende onterechte strafschop. Het duel eindigde in 2-2.

Danny Makkelie krijgt de leiding over fraai Champions League-affiche

Danny Makkelie moet het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Napoli in goede banen leiden. Makkelie vormt samen met assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries en vierde man Allard Lindhout het arbitrale kwartet.

Rob Dieperink is de videoscheidsrechter van dienst, Clay Ruperti zijn assistent. Barça en Napoli vechten samen uit wie de kwartfinale van de Champions League mag spelen. De heenwedstrijd in Napels werd afgefloten bij een 1-1-eindstand.

Politie van Merseyside zet extra agenten in om spelersbus van Manchester City te beschermen

Zondagmiddag om 16:45 uur trappen Liverpool en Manchester City af op Anfield voor de absolute kraker in speelronde 28 van de Premier League. De winnaar klimt over Arsenal heen en mag zich de nieuwe koploper noemen. De politie in Merseyside is overal op voorbereid en zet extra agenten in na eerdere aanvallen in 2018 en 2022.

Destijds werd de spelersbus van Manchester City namelijk bekogeld, waarbij onder meer een fles drank tegen de ruiten werd gegooid. Zondag zullen op verschillende plekken van de route speciaal opgeleide agenten staan om de orde te bewaken. Het is de eerste keer dat dergelijke surveillanceteams worden ingezet rond het duel.

NEC weken zonder Dirk Proper

NEC kan de komende weken niet beschikken over Dirk Proper, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder kampt met een hamstringblessure en moet ook de komende interlands met Jong Oranje aan zich voorbij laten gaan.

Rasmus Højlund Speler van de Maand in de Premier League

Rasmus Højlund is uitgeroepen tot Speler van de Maand februari in de Premier League. Daarmee troeft de 21-jarige spits van Manchester United onder meer Phil Foden (Manchester City, Ollie Watkins (Aston Villa) en Bukayo Saka (Arsenal) af. Højlund moest de laatste twee competitiewedstrijden in februari missen, maar was daarvoor van grote waarde voor Manchester United met vijf goals en een assist in vier Premier League-duels.

Jorrel Hato genomineerd voor titel Speler van de Week

Ajax-verdediger Jorrel Hato is genomineerd voor de titel Speler van de Week in de Conference League. De linkspoot heeft donderdagavond tegen Aston Villa (0-0) op zijn achttiende verjaardag een uitstekende indruk achtergelaten op de UEFA, door Engels international Ollie Watkins van het scoren te weerhouden.

Four great performances but who gets your vote? ??? ?? Jonathan David ?? Eran Zahavi ?? Bruno Petkovic ?? Jorrel Hato

Naast Hato behoren ook Jonathan David (Lille), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb) en Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) tot de kanshebbers voor de prestigieuze titel. Laatstgenoemde, voormalig spits van PSV, was donderdagavond tweemaal trefzeker in het uitduel met het Griekse Olympiakos (1-4).

KNVB legt Feyenoord boete op na bekerduel met PSV

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft Feyenoord een boete van 15.000 euro opgelegd. De Rotterdammers zijn beboet door de KNVB vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de opkomst van het bekerduel met PSV. De ploeg van trainer Arne Slot trad tegen de Eindhovenaren aan op 24 januari 2024 in De Kuip in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.

Haye staat voor debuut bij Indonesië

Thom Haye behoort voor het eerst tot de spelersselectie van Indonesië. De middenvelder van sc Heerenveen is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Vietnam (donderdag 21 en dinsdag 26 maart). Het naturalisatieproces van de geboren Amsterdammer zou volgensdinsdag zijn goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. FC Dallas-doelman Maarten Paes, die eerder voor FC Utrecht uitkwam, moet vanwege het papierwerk zijn interlanddebuut juist nog even uitstellen.