VZ Kort: Emi Martínez krijgt twee keer geel en geen rood, maar is wel geschorst

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Emiliano Martínez geschorst na opmerkelijke tweede gele kaart

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aston Villa-doelman Emiliano Martínez baarde donderdagavond opzien toen hij tijdens een penaltyreeks in de Conference League zijn tweede gele kaart van de avond ontving, maar niet het veld hoefde te verlaten. De Argentijn hielp zijn werkgever bij het uitschakelen van Lille OSC, maar pakte wel de gele prent.

Normaliter betekent een tweede gele kaart dat de speler in kwestie met rood van het veld af moet, maar niets bleek minder waar in het geval van Martínez. Vanwege een speciale regel die geldt tijdens een strafschoppenserie, mocht de keeper op het veld blijven. Toch zal Martínez in de heenwedstrijd van de halve finale van het derde Europese clubtoernooi wel geschorst zijn. Dat bevestigt de UEFA aan Sky Sports.

Gerrit Nauber tekent tot medio 2025 bij in Deventer

Go Ahead Eagles heeft het contract van Gerrit Nauber opengebroken en verlengd. De 32-jarige verdediger blijft daardoor tot medio 2025 in de Adelaarshorst spelen. De Duitser laat via de clubkanalen weten blij te zijn met zijn contractverlenging. “Ik heb het hier naar mijn zin. Bovendien wil ik op het hoogste niveau blijven voetballen en dat kan bij Go Ahead Eagles.”

“Het klinkt als een cliché: maar de sfeer in De Adelaarshorst is echt crazy. Daar blijf ik me iedere keer over verbazen. Bovendien is het ook goed voor mijn familie om in Nederland te blijven voetballen”, aldus Nauber.

Goed nieuws voor Engelse topclubs: FA Cup stopt met replays

Vanaf volgend seizoen ondergaat de FA Cup verschillende wijzigingen. Onder andere dat Engelse profclubs niet meer te maken krijgen met het spelen van replays. De Engelse giganten zijn blij met de regelwijziging, terwijl het voor de kleinere clubs voor problemen zorgt.

De FA schaft de replays vanaf de eerste ronde af, net op het moment dat de clubs uit de League One en League Two instromen. De ploegen uit de Premier League en Championship stromen pas in de derde ronde in. Voor de kleinere clubs was de replay gunstig. Met name als de tegenstander een spraakmakende naam was, dan kon er veel verdiend worden aan de televisierechten. Voor de clubs uit de Premier League en Championship is de wijziging gunstig, voor hen betekent dit een minder drukke voetbalkalender.

PSV en Adelaide United slaan handen ineen

PSV heeft donderdagochtend via de officiële clubkanalen laten weten dat het gaat samenwerken met de Australische club Adelaide United. De voetbalclub uit Zuid-Australië spiegelt zich graag aan de clubcultuur en prestaties van de club uit Eindhoven, zo valt er te lezen. De samenwerking moet zorgen voor kennisoverdracht binnen en buiten het veld.

Eerder deze maand reisde Adelaide-voorzitter Ned Norris af naar Eindhoven om het partnerschap te bekrachtigen. Jonge spelers van the Reds krijgen op Campus De Herdgang de mogelijkheid om onder Europese omstandigheden te trainen, of zelfs te spelen. PSV gaat ook zijn kennis en expertise delen rondom scouting en jeugdontwikkeling. Andersom is de samenwerking voor de Eindhovenaren op commercieel vlak interessant.

Twente wint van provinciegenoot, AZ verslaat Sparta

Op woensdagmiddag hebben een aantal Eredivisie-teams besloten oefenduels afgewerkt. Aankomend weekend staat de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC op het programma en dus hebben de overige zestien teams in de competitie vrij. FC Twente kreeg Go Ahead Eagles op bezoek in Hengelo en won met 2-1 dankzij treffers van Sander Sybrandy en Mitchell van Bergen. Søren Tengstedt was namens de bezoekers trefzeker.

AZ boekte in Wijdewormer een 4-1 overwinning op Sparta Rotterdam. Voor rust stond er al een 2-0 tussenstand op het scorebord dankzij Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq. Na de onderbreking scoorde Camiel Neghli tegen, alvorens Sven Mijnans en Myron van Brederode bepaalden de stand op 4-1.

Vitesse krijgt over enkele dagen duidelijkheid over voortbestaan

De licentiecommissie van de KNVB heeft nog altijd geen besluit genomen over het voortbestaan van Vitesse, zo meldt de. Vitesse had gehoopt maandag al een reactie van de KNVB te krijgen op het noodplan dat het heeft ingediend om de club voort te laten bestaan. Volgens de berichtgeving moeten de Arnhemmers 'nog enkele dagen' geduld hebben.

Frans Janssen reikt KNVB Beker uit bij winst van NEC

Mocht NEC zondag beslag leggen op de TOTO KNVB Beker, dan reikt Frans Janssen de beker uit. Dat maken de Nijmegenaren dinsdag bekend via de officiële kanalen. De inmiddels 69-jarige oud-spits maakte tussen 1977 en 1992 meer dan 400 keer zijn opwachting voor de club.

Mocht Feyenoord de beker winnen, dan zal Regi Blinker de prijs uitreiken aan de aanvoerder van de Rotterdammers. De bekerfinale begint aanstaande zondag om 18:00 uur in De Kuip.

Martin Ødegaard is fit genoeg voor Champions League-kraker tegen Bayern München

Afgelopen zondag hielden fans van Arsenal even hun hart vast toen Ødegaard geblesseerd het veld verliet tijdens het duel met Aston Villa (0-2 verlies). Volgens Mikel Arteta is de Noorse middenvelder is gewoon fit genoeg om te spelen tegen Bayern München. Arsenal kwam in de heenwedstrijd niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor de Duitsers een betere uitgangspositie hebben voor de return in München.

Serdar Gözübüyük fluit bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Het is niet mogelijk om te reageren op dit document.

Serdar Gözübüyük is aangesteld als scheidsrechter van de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en NEC komende zondag om 18:00 uur. Hij krijgt daarbij assistentie van Erwin Zeinstra en Johan Balder (grensrechters), Jeroen Manschot (vierde official), Pol van Boekel (VAR) en Patrick Inia (assistent-VAR). Het is de tweede keer dat Gözübüyük de TOTO KNVB Beker-finale fluit: in 2019 was hij ook al de leidsman, bij Willem II - Ajax (0-4).