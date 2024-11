Vrouw Ron Jans was bepalend bij beslissing: ‘Elke dag was ik ermee bezig’

Dinsdagavond maakte FC Utrecht bekend dat Ron Jans zijn contract met een seizoen heeft verlengd. De stem van zijn vrouw was daarbij bepalend, zo laat de ervaren hoofdtrainer weten op een supportersavond. Zonder haar goedkeuring had Jans een andere beslissing genomen.

Bij Utrecht zijn ze dolgelukkig met het besluit van Jans om zijn contract te verlengen. De succestrainer blijft nog een seizoen langer in de Domstad, mede dankzij zijn vrouw Marjo. “Ze heeft haar fiat gegeven, want anders had ik het niet gedaan”, laat Jans weten op een supportersavond van de lokale FC.

Echtgenote Marjo gaf snel haar goedkeuring voor de contractverlenging van manlief. “ We hebben hier een goede modus gevonden. Dat is ook een compliment naar de mensen in de omgeving Soest, in de straat waarin we wonen. Marjo heeft het op menselijk vlak geweldig naar haar zin”, aldus Jans.

“Elke dag was ik bezig met de vraag: doe ik het, of niet?”, laat de succestrainer weten. “Ik heb een vrouw, kinderen en kleinkinderen en ik heb best behoefte aan vrije tijd. Maar aan de andere kant heb ik het geweldig naar mijn zin hier. Dit is mijn laatste club, maar hoe lang ik doorga, weet ik nog niet precies”, geeft Jans aan.

Utrecht is onder de 66-jarige trainer geweldig aan het seizoen begonnen. De ploeg bevindt zich na elf wedstrijden op de tweede plaats met 28 punten. De achterstand op koploper PSV is vijf punten, maar de Eindhovenaren hebben een wedstrijd meer gespeeld.

PSV en Utrecht staan op 1 december tegenover elkaar in de Galgenwaard. Drie dagen later gaat de ploeg van Jans op bezoek bij het in vorm verkerende Ajax van Francesco Farioli.