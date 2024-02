Vroege wissel bij Jong Ajax: start Ajax donderdag met debutant tegen Bodø/Glimt?

Een opvallende wissel bij Jong Ajax is onderwerp van gesprek op Sportcomplex De Toekomst. Ahmetcan Kaplan speelde tegen MVV Maastricht (3-0 winst) slechts één helft en werd in de rust gewisseld voor Nick Verschuren. Het zou zomaar kunnen dat Kaplan, die in de zomer van 2022 voor liefst 9,5 miljoen euro werd aangetrokken, komende donderdag zijn officiële debuut voor Ajax 1 gaat maken.

Door het desastreus uitgepakte aankoopbeleid van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft John van 't Schip bij Ajax te maken met meerdere zorgwekkende posities. Na de deceptie tegen sc Heerenveen (3-2 verlies) benoemde de hoofdcoach de linksbackplek expliciet als 'zorgenkindje'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Borna Sosa kreeg na zijn goede invalbeurt tegen PSV (1-1) de kans om zich te bewijzen, maar maakte het in Friesland niet waar. “We dachten na vorige week dat hij er zou staan. Ik zeg niet dat het allemaal zijn schuld is, maar het is wel zo dat we op die positie gewoon kwetsbaar zijn”, aldus Van ‘t Schip op de persconferentie. Eerder al viel Ar'Jany Martha, de andere optie op linksback, hopeloos door de mand op bezoek bij Heracles Almelo (2-4 winst).

Ajax stoomt Kaplan al maanden klaar voor zijn officiële debuut in Ajax 1. De 21-jarige Turk werd in de zomer van 2022 met grote verwachtingen overgenomen van Trabzonspor, maar kampte vanaf het begin met langdurig blessureleed.

Pas sinds eind 2023 is Kaplan voor het eerst echt fit. Sindsdien maakt de centrumverdediger minuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Kaplan zat al diverse keren op de bank bij Ajax 1, maar het kwam nog niet tot zijn debuut. Maandagavond maakte Kaplan een uitstekende indruk tegen MVV, toch bleef hij na de eerste helft in de kleedkamer achter.

Het voedt de speculaties over een aanstaand debuut voor Kaplan in het eerste. Donderdag nemen de Amsterdammers het in de play-offs (een tussenronde) van de Conference League op tegen FK Bodø/Glimt.

Een serieuze optie voor Van 't Schip is om Kaplan, een linkspoot, centraal in de verdediging op te stellen. Op die manier zou Jorrel Hato als linksback ingezet kunnen worden. Het zeventienjarige toptalent van Ajax speelt liever centraal, maar liet al eerder zien ook de linksbackpositie naar behoren in te kunnen vullen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties