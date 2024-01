‘Vreemde situatie’ in Berlijn: PSV’er Yorbe Vertessen koopt eigen trainingspak

Jeroen Kapteijns is van mening dat PSV het niet kan maken om de transfer van Yorbe Vertessen naar Union Berlin nog te blokkeren, zo laat de je journalist van De Telegraaf duidelijk blijken in een bericht op X. De 23-jarige Belg is al enkele dagen met zijn entourage in de Duitse hoofdstad om de transfer af te ronden, maar de Eindhovense koploper lijkt vanwege de hamstringblessure van Noa Lang voorlopig roet in het eten te gooien.

PSV gaf Vertessen afgelopen week toestemming om af te reizen naar Berlijn. Zijn medische keuring is inmiddels afgerond en alleen de laatste handtekening vanuit Eindhoven ontbreekt nog. Toch staat de deal plotseling op losse schroeven: nu Lang sowieso enkele weken uit de roulatie is, wil PSV de pijlsnelle Vertessen toch liever behouden.

Hoewel een vertrek van Vertessen de Eindhovenaren 6 miljoen euro (4,75 miljoen euro vast) kan opleveren, denkt Peter Bosz na de blessure van Lang dat de rechtspoot van waarde kan zijn in het Philips Stadion. Kapteijns stelt echter dat het moreel gezien te laat is.

“Vreemde situatie rond Vertessen”, schrijft de journalist op X. “Er ketst wel eens vaker een transfer af op het laatste moment, maar om nu een speler terug te roepen die de filmpjes bij zijn nieuwe werkgever al heeft gemaakt en na doorlopen keuring alleen nog zit te wachten op een ‘go’, gaat wel erg ver.”

Kapteijns kraakt de handelwijze van de Brabantse topclub. “PSV had beter meteen een duidelijke streep getrokken en aangegeven dat een vertrek onbespreekbaar was gezien grote belangen die op het spel staan en de blessuregevoeligheid van Lang. Nu is het allemaal nogal halfslachtig gegaan en is het te laat om de speler nog terug te halen.” Vertessen ligt bij PSV nog tot medio 2025 vast.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad liet in zijn artikel van dinsdagochtend al blijken dat Vertessen slechts één wens heeft. “Mentaal is hij een gebroken man, als PSV de transfer blokkeert. Het gaat hem niet om het geld. Het gaat hem om perspectief, om het nieuwe avontuur. Vertessen wil nieuwe lucht inademen na ruim veertien jaar PSV.”

Dinsdagmiddag komt Elfrink met een update over de situatie rondom Vertessen. De journalist heeft contact gehad met de zakelijke entourage rondom de Belg. “Trainen bij Union Berlin mag hij nog niet en daarom heeft de snelle Vlaming dinsdag van lieverlee maar zelf een trainingspak gekocht om in ieder geval een rondje te kunnen rennen.”

Indien PSV er niet in slaagt een vervanger van Lang te halen, mag Vertessen nergens heen. “Vertessen is teleurgesteld omdat PSV hem geen vrijgeleide wil geven. Hij mist nu trainingen die noodzakelijk zijn om bij Union Berlin in te haken én fit te blijven. Als PSV hem daadwerkelijk terugroept voor de tweede seizoenshelft in de Eredivisie, keert hij gebroken terug”, aldus Elfrink.

Vertessen ziet het ook niet zitten om voor een financiële tegemoetkoming langer in Eindhoven te blijven. In zijn hoofd heeft de Belgische jeugdinternational reeds afscheid genomen van PSV, dat momenteel inzet op de komst van Couhaib Driouech. Excelsior zou momenteel wel nog hoog in de boom zitten voor de vleugelflitser uit Ijmuiden.

