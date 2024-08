Vraagprijs PSV is bekend: geïrriteerde Walter Benítez voelt zich in de maling genomen

Doelman Walter Benítez is niet te spreken over de handelswijze van de clubleiding van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. De Eindhovenaren hebben opnieuw een bod van Atlético Madrid afgewezen, terwijl de doelman vastbesloten is te vertrekken uit het Philips Stadion.

Atlético Madrid probeert al weken tot een akkoord te komen met PSV over een transfer van Benítez, maar het geld dat de Madrilenen bereid zijn op tafel te liggen komt absoluut niet in de buurt van de vraagprijs.

In Eindhoven wordt ieder bod resoluut van tafel geveegd, terwijl Benítez steeds meer aandringt op een overstap. In de beginfase van de onderhandelingen kon de Argentijnse sluitpost nog accepteren bij PSV te blijven, maar na een nieuw bod uit Madrid en een nieuwe, negatieve reactie van de clubleiding is hij het zat.

Een vast bedrag van drie miljoen euro en een miljoen euro aan bonussen is het maximale dat Atleti wil betalen. PSV vindt dat veel te laag en wenst minimaal acht miljoen euro te ontvangen voor de keeper, die aan het einde van huidig seizoen uit zijn contract loopt.

PSV vindt het volgens de berichtgeving ‘prima’ om Benítez nog tot het einde van zijn contractduur onder de lat te houden, al zou de club ook wel graag versterking willen. Het is nu echter te laat om nog een geschikte vervanger te vinden, zo luidt het bericht vanuit de club.

Een uitgaande transfer van Benítez kunnen de Eindhovenaren oplossen door Joël Drommel opnieuw eerste doelman te maken. De 27-jarige keeper is momenteel reservedoelman achter Benítez.

Het ED voegt overigens aan het nieuws toe dat de keeper niet van plan is te gaan staken. Het is desalniettemin ook een groot probleem voor PSV, dat ook al een vertrekeis kreeg van Olivier Boscagli.