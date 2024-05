VPRO drijft de spot met Marco van Basten en grapt met Ajax-DNA-testwebsite

Dat Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax wordt, viel in het analistenlandschap niet heel goed. Marco van Basten en Wesley Sneijder waren beiden behoorlijk kritisch op de aanstelling van de 35-jarige Italiaan. VPRO maakt in het satirische programma Makkelijk Scoren korte metten met de mening van de analytici.

Presentatoren Tex de Wit, Jonathan van het Reve en Diederik Smit behandelen wekelijks op humoristische wijze de meest prangende sportthema’s van de week.

In deze uitzending staat Ajax’ aanstelling van Farioli centraal. Van Basten deelde bij Ziggo Sport zijn kraakheldere mening over de nieuwe coach van Ajax. “Ik ben niet op de hoogte, ik ken de man niet”, aldus de voormalig Gouden Bal-winnaar. “Ik vind het wel heel vreemd dat Ajax vanuit het niets met een naam komt die niets en niemand kent eigenlijk.”

Als presentator Wytse van der Goot noemt dat hij ‘defensief behoorlijk structuur brengt’, bijt Van Basten van zich af. “Wie zegt dat? Hoe kom je hieraan?” VPRO oordeelt op cynische wijze. “Dit is de dappere strijd van Van Basten tegen mensen die iets weten wat hij niet weet.”

Wesley Sneijder sluit zich bij Veronica Offside aan bij Van Basten. “Ik zou teruggaan naar een Ajax-hart, een Ajax-DNA.” Jonathan van het Reve haakt op dat laatste in. “Opzich wel verfrissend om buitenlanders weer af te rekenen op hun DNA.”

Het leidt een amusante fragmentenreeks in, waarna de presentatoren bij VPRO op sarcastische wijze discussiëren wie al dan niet Ajax-DNA bevat. “Erik ten Hag, dan? Die heeft nooit bij Ajax gespeeld.” Smit antwoordt en neemt het begrip Ajax-DNA daarbij behoorlijk op de tak.

“Hij (Ten Hag, red.) heeft Ajax naar de halve finale van de Champions League geleid en dat past wel in de filosofie. Laat Farioli Ajax eerst maar eens naar de halve finale van de Champions League leiden. Dan heeft hij Ajax-DNA en kan hij misschien trainer van Ajax worden.”

Het programma komt dan met een satirisch ‘bedrijfje’, waarin mensen voor de lol kunnen testen hoeveel Ajax-DNA zij zouden hebben.. “Als je wil testen krijg je van ons dit doosje”, legt Laura Theulings uit. “Wij zijn Ajax, wij gaan je testen."

“Dit is bijvoorbeeld van Sjaak Swart. 100 procent Ajax-DNA. Maar soms moeten we ook slecht nieuws brengen. Deze is van een fanatieke F-Side-supporter, maar die had maar tien procent Ajax-DNA en negentig procent Fortuna Sittard.”

Ook Rafael van der Vaart en Van Basten moeten het ontgelden. “Van der Vaart stuurde geen wattenstaafje, maar een frikandel waar hij een hap uit had genomen. Dat is lastiger te meten, maar hij blijkt tien procent Ajax-DNA te hebben, zestig procent paard en dertig procent paneermeel. Van Basten stuurde een foto van zichzelf, die had zich niet goed ingelezen”, sneert het programma. Ook Farioli zou overigens over het Ajax-DNA beschikken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties