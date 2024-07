46-voudig Spaans international beëindigt plotseling voetbalcarrière

46-voudig Spaans international Thiago Alcántara beëindigt plotseling voetbalcarrière

Thiago Alcántara stopt met voetballen, zo onthult transfermarktexpert Fabrizio Romano zondagmiddag. De 33-jarige middenvelder houdt nog altijd van het spelletje, maar hij is klaar voor ‘een nieuw hoofdstuk’ in de voetballerij.

Alcántara stond tot eind juni nog onder contract bij Liverpool, waar zijn contract afliep. Hij heeft besloten om zijn verbintenis niet te verlengen en hij is ook niet geïnteresseerd in aanbiedingen van andere clubs.

Wat de 46-voudig Spaans international nu precies van plan is, is vooralsnog onduidelijk. Wel maakt Romano bekend dat de rol van Alcántara in de voetballerij nog lang niet is uitgespeeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mogelijk heeft het vele blessureleed van de middenvelder veel impact gehad op zijn besluit om de kicksen aan de wilgen te hangen. Afgelopen seizoen kwam hij tot slechts vijf speelminuten in de Premier League door een spier- en heupblessure.

Daarmee is het duel met Arsenal (3-1 nederlaag) van begin februari direct zijn laatste profwedstrijd ooit geworden. Ook in het voorgaande seizoen kampte hij al met hamstringklachten en had Alcántara heupproblemen, al kwam hij nog wel tot achttien Premier League-duels.

In de zomer van 2020 maakte Alcántara voor circa 22 miljoen euro de overstap van Bayern München naar Liverpool. Bij der Rekordmeister stond hij onder contract sinds de zomer van 2013, toen hij overkwam van FC Barcelona.

Alcántara won zowel met Barcelona (2011) als met Bayern München (2020) de Champions League. Verder werd hij in totaal elf keer landskampioen en won hij ook tweemaal de wereldbeker voor clubteams. Namens Spanje was hij actief op de EK’s van 2016 en 2021 en op het WK van 2018.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties