'Vorig jaar was ik nog in gesprek met PSV, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan'

Othniël Raterink heeft een succesvolle eerste periode achter de rug bij Bayer Leverkusen. De verdediger annex middenvelder verliet De Graafschap afgelopen zomer op huurbasis voor een avontuur bij de kampioen van Duitsland, waar hij inmiddels een vertrouwd gezicht is op de trainingen van het eerste elftal. Raterink stond eerder ook in de belangstelling van Nederlandse topclubs, maar van een transfer kwam het nooit.

Raterink (18) gold net als zijn twee jaar oudere broer Elie jarenlang als één van de grootste talenten in de jeugdopleiding van De Graafschap. Waar Elie momenteel actief is bij De Superboeren, geldt dat niet voor Othniël. Jefta Bresser, voormalig hoofd opleiding van De Graafschap, verkaste naar Leverkusen en nam Raterink met zich mee.

De rechtspoot werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan Leverkusen, waar hij in eerste instantie voor het Onder 19-elftal zou uitkomen. Het werd een stuk mooier voor Raterink, die samen met een aantal Onder 19-ploeggenoten in de voorbereiding mee mocht trainen met de selectie van trainer Xabi Alonso.

Waar de meesten na de voorbereiding terugkeerden naar de Onder 19, is Raterink nog altijd een vast gezicht op de trainingen van het eerste team. "Ja, het gaat heel goed", vertelt hij in gesprek met ESPN. "Ik train de hele week met het eerste en speel mijn wedstrijden bij de Onder 19.” Raterink deed mee in vijf officieuze duels van Leverkusen en zat op de bank tijdens het DFB-Pokal treffen met Carl Zeiss Jena. Voor de Onder 19 kwam Raterink tot op heden negenmaal uit.

De reden dat Raterink verhuurd werd, en niet verkocht, heeft te maken met het feit dat Leverkusen geen beloftenploeg heeft. Leverkusen kon Raterink dus geen meerjarig contract aanbieden. In principe keert Raterink terug bij De Graafschap, al is het ook goed mogelijk dat de Winterswijker dusdanig veel indruk maakt, dat Leverkusen hem besluit te kopen.

Ondertussen richt Raterink zich op zijn ontwikkeling, en geniet hij van de trainingen met spelers als Victor Boniface, Florian Wirtz en Jeremie Frimpong. "De kwaliteit is hier gigantisch. Qua conditie en kracht kan ik goed meekomen, maar het tempo ligt natuurlijk wel veel hoger. Gelukkig pas ik mij snel aan.” Raterink, die nog tot medio 2027 vastligt bij De Graafschap, weet op dit moment ook niet hoe zijn toekomst eruitziet. “Ik durf niet te zeggen hoe het zal lopen. Ik weet alleen dat ik goed bezig ben.”

Raterink onthult tot slot dat Nederlandse topclubs in een eerder stadium interesse in hem hebben getoond. “Vorig jaar was ik nog in gesprek met PSV, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Ik zat goed bij De Graafschap en hoefde niet per se weg. Dat veranderde toen Bayer Leverkusen concreet werd.”