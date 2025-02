Voormalig toptalent van Feyenoord neemt op 32-jarige leeftijd al afscheid van het profvoetbal

Luc Castaignos heeft op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn spelersloopbaan gezet, zo kondigt hij zelf aan via Instagram. De voormalig spits van onder andere Feyenoord, Inter en FC Twente was het meest recent actief namens het Duitse FC Magdeburg.

De loopbaan van Castaignos duurde ruim vijftien jaar. De bijna 190 centimeter lange spits debuteerde in 2010 op zestienjarige leeftijd bij Feyenoord. Mario Been gunde de aanvaller op bezoek bij FC Groningen zijn eerste profminuten.

Uiteindelijk speelde Castaignos 42 wedstrijden voor de Rotterdammers. Daarin was de talentvolle voorhoedespeler vijftien keer trefzeker. Met zijn puike optredens in de havenstad verdiende hij een fraaie transfer.

Inter meldde zich namelijk in Rotterdam en plukte de jongeling daar weg. Een jaar later keerde Castaignos echter alweer terug naar de Eredivisie, waar hij bij FC Twente bewees een uitstekende Eredivisie-spits te zijn.

Via Twente - waar hij zijn meeste duels voor afwerkte - kwam Castaignos terecht bij Eintracht Frankfurt en Sporting Portugal. Zijn belofte loste hij nooit helemaal in, maar een laatste profdienstverband in Nederland kwam er nog wel, bij Vitesse.

Na een periode in Arnhem zwierf Castaignos nog om in Griekenland en Zuid-Korea. Nu, op 32-jarige leeftijd, houdt hij het voor gezien. "Na al deze prachtige ervaringen, waarbij ik over de hele wereld reisde om mijn droom na te jagen, heb ik besloten dat het tijd is om te stoppen", schrijft hij.

"Ze zeggen dat er een deur opent wanneer er ergens anders een sluit. Ik houd veel te veel van het spelletje en hopelijk horen jullie dus snel weer van me. Bedankt naar de fans, die me altijd gesteund hebben. Tot snel!", sluit hij af.