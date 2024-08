Voormalig toptalent van Ajax Jaïro Riedewald vindt nieuwe club

Jaïro Riedewald heeft een nieuwe club gevonden. De 27-jarige voormalig Ajacied gaat zijn carrière vervolgen bij Royal Antwerp FC, zo maken de Belgen bekend. Riedewald tekent een contract voor één seizoen met de optie op een extra seizoen.

Wie zich afvraagt waar Riedewald sinds zijn vertrek bij Ajax heeft uitgehangen: de defensieve middenvelder annex verdediger droeg sinds 2017 het shirt van Crystal Palace. In zeven seizoenen wist hij echter geen onuitwisbare indruk achter te laten bij de Londense club.

In zeven jaar in dienst van Palace kwam Riedewald niet verder dan 96 wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij driemaal te scoren en was hij eenmaal aangever. De geboren Haarlemmer werd in 2017 voor 9 miljoen euro aangetrokken toen Frank de Boer er nog trainer was.

Riedewald, die transfervrij was na zijn vertrek bij Palace, wordt in Antwerpen gezien als multifunctionele voetballer. De drievoudig Oranje-international kan als defensieve middenvelder uit de voeten, maar ook centraal en links in de achterhoede.

In Antwerpen spelen ondanks het vertrek van Ekkelenkamp nog wel de nodige Nederlanders. Vincent Janssen is al een tijdlang de eerste spits van de ploeg die twee seizoenen geleden kampioen werd. Bovendien spelen ook Gyrano Kerk en Tjaronn Chery voor de ploeg die twee van de eerste drie competitiewedstrijden wist te winnen.

Riedewald is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij Ajax, waar hij als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding gold. Met zijn eerste doelpunt tijdens zijn competitiedebuut werd hij met 17 jaar en 104 dagen de jongst scorende debutant ooit.

Uiteindelijk wist hij met Ajax eenmaal landskampioen te worden van Nederland. Ook droeg hij driemaal het shirt van het Nederlands elftal. Hij werd de jongste debutant sinds Jetro Willems, maar kwam na zijn vertrek bij Ajax niet meer in aanmerking voor Oranje.