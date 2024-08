Voormalig succestrainer Christoph Daum op 70-jarige leeftijd overleden

De Duitse voetbaltrainer Christoph Daum is zaterdag op 70-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie laten weten aan het Duitse persbureau DPA. Daum had al geruime tijd kanker en is uiteindelijk aan deze ziekte overleden.

"Na een lange strijd tegen kanker is hij vredig overleden, omringd door zijn familie," verklaarde zijn familie aan persbureau DPA. Op X betuigen veel van zijn voormalige werkgevers hun medeleven aan de familie van Daum.

Daum brak als trainer door bij FC Köln en leidde VfB Stuttgart in 1992 naar het landskampioenschap en een jaar later naar de bekerwinst. Na een tweejarig buitenlands avontuur bij Besiktas keerde hij eind jaren negentig terug naar Duitsland als trainer van Bayer Leverkusen. Met die club behaalde hij driemaal de tweede plaats in de Bundesliga, steeds achter Bayern München.

Daum werkte vaak in het buitenland en was daar zeer succesvol. In Turkije werd hij kampioen met zowel Besiktas als Fenerbahçe, en in 2003 leidde hij Austria Wien naar de Oostenrijkse dubbel.

Bijna was Daum in 2000 bondscoach van Duitsland geworden, maar door een positief testresultaat op cocaïne ging die aanstelling niet door. De Duitse voetbalbond koos uiteindelijk voor Rudi Völler als opvolger van de toenmalige bondscoach Erich Ribbeck.

In het seizoen 2011-2012 was Daum trainer van Club Brugge, waarmee hij de tweede plaats behaalde, goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.

Daum’s laatste functie was bondscoach van Roemenië. Deze periode verliep echter niet succesvol; na het mislopen van kwalificatie voor het WK 2018 verliet hij de nationale ploeg.