Voormalig speler van FC Barcelona is ontevreden en vertrekt na een maand en drie reservebeurten bij RBC

Mike van Beijnen is alweer vertrokken bij RBC Roosendaal. Dat communiceert de voormalig profclub via de officiële kanalen. Begin februari werd de 25-jarige vleugelverdediger nog groots gepresenteerd.

De in Breda geboren Van Beijnen is in Nederland vooral bekend door zijn bijzondere dienstverband bij FC Barcelona. Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, is de stiefvader van Van Beijnen.

Nadat De Jong in 2019 naar Barcelona vertrok, maakte ook Van Beijnen transfervrij de overstap naar deze club. Tussen juli 2019 en januari 2020 behoorde hij tot de selectie van Barcelona B, maar tot officiële wedstrijden kwam de rechtsback niet.

Na zijn vertrek bij het Belgische Beerschot zat Van Beijnen tussen juli 2024 en februari 2025 zonder club. Op de laatste dag van de winterse transferperiode sloot de rechtspoot plotseling aan bij RBC. Hij sloot daarmee het boek profvoetbal definitief om bij zijn oude jeugdclub het plezier terug te vinden.

Dat is niet gelukt, zo blijkt uit het bericht van RBC. “De samenwerking tussen Mike van Beijnen en RBC is in onderling overleg per direct gestopt.” Het Eindhovens Dagblad laat weten dat hij niet tevreden was over zijn speeltijd.

Sinds zijn komst speelde de Brabander in geen enkele competitiewedstrijd mee. Tegen Valkenswaard (2-0 zege), Venray (2-2) en Wittenhorst (3-1 overwinning) bleef Van Beijnen negentig minuten op de bank. Hij wil niet reageren op het nieuws over zijn vertrek en het is onduidelijk of er een nieuwe club in beeld is.

Van Beijnen stond gedurende zijn profcarrière bij heel wat clubs onder contract. Zo was hij actief bij Willem II, NAC Breda, Barcelona, Gençlerbirligi, Fortuna Sittard, FC Den Bosch, FC Emmen en Beerschot.