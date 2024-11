Voormalig goalie van Feyenoord en Ajax valt plots in de prijzen in het buitenland

Warner Hahn is woensdag in Zweden uitgeroepen tot de beste keeper van de competitie. En dat terwijl de Rotterdamse goalie, die eerder voor onder meer Ajax en Feyenoord uitkwam, pas een halfjaar geleden neerstreek bij Hammarby IF.

De Zweedse competitie is al tot zijn einde gekomen. Daar voetballen de clubs van eind maart of begin april tot aan het begin van november. Na 30 wedstrijden namen Hahn en Hammarby de tweede plek in op de ranglijst van de Allsvenskan.

Halverwege het seizoen, midden in de julimaand, landde de inmiddels 32-jarige goalie in Zweden. Eerder kwam Hahn in dat land al uit voor IFK Göteborg en na een korte omzwerving in Japan, bij Kyoto Sanga, keerde hij terug in Noord-Europa. Bij Hammarby, dus.

Daar maakte hij in de tweede seizoenshelft grote indruk. "Ik had met tien clean sheets in vijftien wedstrijden, maar één nederlaag en een reddingspercentage van rond de 90 procent mooie statistieken", vertelt de kersvers doelman van het jaar trots in een interview met De Telegraaf.

"De winnaar werd door de aanvoerders, trainers en de media bepaald, dus mijn goede spel werd ook gezien." Hahn is blij dat zijn tweede Zweedse avontuur, dat hij zelf bestempelt als 'grote transfer', een schot in de roos is gebleken.

Nooit kwam Hahn uit voor de hoofdmacht van Feyenoord of Ajax - wel Jong Ajax - maar in Nederland stond hij wel onder de lat bij sc Heerenveen, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Excelsior. Hoe hij nu zelf tegen zijn carrière aankijkt? "Eentje die wellicht anders had kunnen lopen als je er van een afstand tegenaan kijkt", is de sluitpost eerlijk.

"Maar ik ben trots op waar ik nu sta. Na een goede start heb ik het wel even lastig gehad met zware blessures. Daarna ben ik heel erg zoekende geweest, maar sinds ik de stap naar het buitenland heb gezet, is sprake van een sterk stijgende lijn." De keeper, die als jeugdinternational zijn duels speelde voor Oranje, verdedigde inmiddels al 22 keer het doel van Suriname.

Aan internationale ambities is er geen gebrek bij de geboren Rotterdammer. "Op dit moment staan we eerste in onze poule. We hebben laatst tegen Costa Rica gelijkgespeeld en de eerste wedstrijd nipt verloren van Canada. Dus dat laat wel zien dat we mee kunnen. Maar we hebben nog een lastige weg te gaan om ons te plaatsen."