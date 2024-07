Voormalig Feyenoord-spits Colin Kazim-Richards keert na ruim 20 jaar terug bij Arsenal

Colin Kazim-Richards gaat als jeugdtrainer aan de slag bij Arsenal. Dat maakt de 37-jarige voormalig aanvaller bekend via zijn eigen sociale media. Daarmee keert hij terug bij de club waar hij rond de eeuwwisseling al in de jeugd speelde.

“Ik ben blij om aan te kondigen dat ik officieel deel uitmaak van de trainersstaf van de Arsenal Academy”, schrijft Kazim-Richards op X. “Het is een eer om onderdeel te zijn van een club die zo bekendstaat om zijn toewijding aan excellentie en ontwikkeling.”

Kazim-Richards speelde van 1998 tot 2001 in de jeugdopleiding van Arsenal. Tot een doorbraak kwam het daar niet: hij vertrok naar Bury, waar hij in 2004 zijn debuut maakte in de League Two.

Vervolgens speelde hij nog voor tal van andere clubs, waaronder Fenerbahçe, Galatasaray en Celtic. Maar ook voor Feyenoord, van 2014 tot begin 2016.

In eerste instantie huurden de Rotterdammers hem van Bursaspor, om hem daarna transfervrij over te nemen. In anderhalf jaar bij Feyenoord speelde de spits 49 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 14 goals en 8 assists.

Begin 2016 vertrok Kazim-Richards naar Celtic. Zeven jaar later en zeven clubs verder besloot hij in 2023 om zijn actieve spelerscarrière te beëindigen.

Nu, een jaar later, gaat hij dus aan de slag als jeugdtrainer bij Arsenal. Welke rol hij daar precies gaat vervullen, is nog niet bekend.

