Voormalig Feyenoord-target Luciano Rodríguez maakt opvallende transfer

Luciano Rodríguez gaat zijn carrière niet vervolgen in Europa, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 21-jarige aanvaller, die in het afgelopen jaar hevig werd gelinkt aan Feyenoord, tekent dit weekend bij EC Bahia. De Brazilianen maken ruim 10 miljoen euro over aan Liverpool Montevideo, voor 70 procent van de transferrechten van Rodríguez.

Feyenoord hoopte de tweevoudig international van Uruguay afgelopen winter nog naar De Kuip te halen, maar tijdnood zorgde ervoor dat een overstap niet doorging. In de afgelopen maanden werd Rodríguez veelal gelinkt aan het Spaanse Girona FC, dat onderdeel is van de City Football Group.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu wordt duidelijk dat Rodríguez aan de slag gaat bij Bahia, dat eveneens deel uitmaakt van de City Football Group. Mogelijk geldt de Braziliaanse Série A dus als een tussenstop, alvorens Rodríguez naar een Europese club uit de Britse holding trekt. De City Football Group heeft aandelen in voetbalclubs in diverse landen.

Onder meer Manchester City, New York City, Girona, Troyes AC en Lommel SK maken deel uit van het voetbalconcern. Bahia, de huidige nummer zeven van Brazilië, trekt flink de portemonnee voor Rodríguez.

Waar Transfermarkt Rodríguez op zo’n 8 miljoen euro taxeert, maakt Bahia een vast bedrag van 10 miljoen euro over naar Liverpool Montevideo. Daarbij houdt de Uruguayaanse club ook nog eens 30 procent van de transferrechten in bezit.

Rodríguez speelde sinds januari 2023 voor Liverpool Montevideo. In 57 officiële wedstrijden was de rechtsbenige buitenspeler goed voor 17 doelpunten en 6 assists. Daarvoor was hij actief bij Progreso, een kleinere club in Uruguay.

Dat Rodríguez kiest voor Bahia, is enigszins opvallend te noemen. Sinds het afketsen van zijn transfer naar Feyenoord sprak de Uruguayaan zich meermaals uit over zijn wens om in Europa te spelen. Het is vooralsnog onbekend voor hoeveel jaar Rodríguez gaat tekenen in Brazilië.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties