Voormalig FC Groningen-spits Strand Larsen excuseert zich bij fans Celta de Vigo

Jørgen Strand Larsen heeft zijn excuses aangeboden aan de fans van Celta de Vigo. De spits had tijdens de interlandperiode enkele opvallende uitspraken in huis, waar hij nu op is teruggekomen.

Strand Larsen, die FC Groningen in de zomer van 2022 verliet voor Celta, is uitgegroeid tot één van de absolute sterkhouders bij de Galiciërs. Vorig seizoen maakte Strand Larsen in zijn debuutseizoen vier goals in LaLiga, dit seizoen staat de teller al op tien. Mede dankzij de productiviteit van de Noor staat het kwakkelende Celta zeventiende, vijf punten boven de streep. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak maakte Strand Larsen nog de uiterst belangrijke en uitslagbepalende 1-2 tegen Sevilla.

Strand Larsen wordt gezien als één van de weinige lichtpuntjes dit seizoen bij Celta, waar hij nog tot medio 2028 vastligt. Tijdens de interlandperiode werd de 24-jarige Strand Larsen door de Noorse staatsomroep NRK gevraagd naar zijn toekomst. "Ik heb nog altijd niet voor een grote club gespeeld", zei hij onder meer, al vertelde hij donderdag dat die uitspraak uit zijn context is gehaald. "Ik heb in Noorwegen, Nederland en Spanje nooit voor topclubs gespeeld, dat is wat ik bedoelde te zeggen."

Stand Larsen werd gevraagd of hij al benaderd is door grotere clubs. "Nee, niet dat ik weet, maar ik ben niet dom", reageerde Strand Larsen. "Ik weet hoe het werkt. Dus ik hoop dat een 24-jarige spits die tien competitiegoals heeft gemaakt interesse genereert. Ik weet dat mijn agenten, Tore Pedersen en Patrick Ferreira, de totale controle hebben."

"Zij werken waarschijnlijk aan een transfer in de zomer, en dan zal ik doen wat ik kan doen. Tot dat moment komt focus ik me op het nationale team en Celta de Vigo." Enkele dagen later verklaart Strand Larsen dat het interview 'niet uitpakte zoals hij wilde' en dat sommige uitspraken uit zijn verband zijn getrokken.

"Ik bied mijn excuses aan voor mijn uitspraken in het interview. Vanaf de eerste dag dat ik hier ben voel ik me heel blij en trots. Ik voel me heel gelukkig dat ik voor Celta mag spelen. Vanaf mijn eerste dag heb ik jullie respect ontvangen. Ik ben gelukkig in Vigo en hou ervan om met mijn teamgenoten aan de slag te gaan."

"Ik denk nu alleen aan Celta en focus me vol op de laatste negen wedstrijden. Het worden twee hele belangrijke maanden voor de club, want we willen in LaLiga blijven." Tot slot wordt Strand Larsen gevraagd of hij een boodschap heeft voor de fans die vinden dat hij zich respectloos heeft gedragen.

"De context kan worden verdraaid als je te maken hebt met verschillende talen. In Noorwegen kunnen dingen anders worden opgepakt dan hier. Maar de eerste pagina van het artikel was niet goed, omdat er respectloos over de club werd geschreven. Dat mag nooit gebeuren. Ik ben heel gelukkig hier en het is belangrijk om te weten dat ik nooit heb gezegd dat we slecht zijn. Dat zou ik ook nooit zeggen."

