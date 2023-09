Voormalig concurrent van Haller en Malen heeft eindelijk nieuwe werkgever

Dinsdag, 12 september 2023 om 13:37 • Wessel Antes

Anthony Modeste speelt dit seizoen voor Al-Ahly in Caïro, zo laat zijn nieuwe werkgever weten via de officiële kanalen. De 35-jarige Fransman komt transfervrij over van Borussia Dortmund, waar hij vorig seizoen moest concurreren met onder meer Sébastien Haller en Donyell Malen. Modeste was in het afgelopen decennium succesvol in de Bundesliga en Ligue 1. Nu laat hij Europa achter zich voor een eenjarig contract in de Egyptische Premier League.

Indien de samenwerking beide partijen bevalt, kan Modeste nog een seizoen langer voor Al-Ahly uitkomen. Vorige zomer betaalde Dortmund nog 5 miljoen euro aan 1. FC Köln om de gelouterde goaltjesdief los te weken. Bij BVB werd Modeste echter geen daverend succes. In 28 wedstrijden wist de rechtspoot slechts 2 keer te scoren. Eenmaal fungeerde hij als aangever. Trainer Edin Terzic zag dan ook geen reden om Modeste langer in het Signal Iduna Park te houden.

Modeste ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tot een cultfiguur in de Duitse Bundesliga. Met name in Keulen zullen ze de Fransman nooit meer vergeten. In 157 wedstrijden voor de club was Modeste goed voor 79 doelpunten en 10 assists. Voor TSG Hoffenheim kwam hij tot 62 officiële duels, waarin de spits 23 doelpunten en 7 assists noteerde. Zijn prestaties leverden Modeste zelfs een eigen nummer op. De Modeste Song van Ikke Hüftgold en VFL Eschhofen is op veel Duitse feesten te horen en galmt ieder jaar door het welbekende Megapark in Mallorca.

Het is niet de eerste keer dat Modeste buiten Europa aan de slag gaat, want de aanvalsleider speelde eerder al een seizoen in China voor Tianjin Tianhai. Buiten zijn geboorteland was Modeste ook nog actief op het hoogste niveau van Engeland, voor Blackburn Rovers in het seizoen 2011/12. In zijn geboorteland Frankrijk speelde Modeste voor Girondins Bordeaux, OGC Nice, Angers SCO, SC Bastia en AS Saint-Etienne. Nu gaat de in Cannes geboren spits dus minstens een jaar spelen voor Al-Ahly in Egypte.