Voormalig Ajax-verdediger vervolgt interlandloopbaan mogelijk bij Indonesië

In de jacht op meer versterkingen hoopt Indonesië Mitchel Bakker te strikken, zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdediger van Lille OSC kwam 21 keer uit voor Jong Oranje, maar een debuut voor het grote Oranje zat er (nog) niet in.

Bakker heeft Indonesisch bloed, daar zijn grootvader werd geboren op de Molukken. Bakker is op de hoogte van de interesse, maar het is nog niet duidelijk of de 24-jarige verdediger uit Purmerend ingaat op de lokroep.

De Indonesische voetbalbond kijkt vaker rond in Nederland voor mogelijke versterkingen en slaagde al meermaals in zijn missie. Onder meer Jay Idzes, Thom Haye, Rafael Struick, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Marc Klok, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Maarten Paes en Eliano Reijnders zijn inmiddels actief voor Indonesië.

Die kwaliteitsimpuls heeft Indonesië bepaald geen windeieren gelegd. De ploeg van bondscoach Shin Tae-yong is verwikkeld in een razend spannende strijd om één van de twee directe WK-tickets in zijn Aziatische kwalificatiepoule.

In een poule met Japan, Australië, Saudi-Arabië, Bahrein en China staat Indonesië momenteel derde. Japan is de koploper met zestien punten, gevolgd door Australië (7) en de rest van de landen, die allemaal op 6 punten staan.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2026, terwijl de nummers drie en vier naar de play-offs gaan. Indonesië hervat de WK-kwalificatie in maart met een uitwedstrijd tegen Australië. Daarna volgen Bahrein (thuis), China (thuis) en Japan (uit).

Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax, voordat hij in 2019 transfervrij bij Paris Saint-Germain tekende. Via Bayer Leverkusen en Atalante belandde hij afgelopen zomer bij Lille, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Atalanta. Bakker speelde tot op heden 16 wedstrijden voor Lille, waarvoor hij 3 maal scoorde.