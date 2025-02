'Voormalig Ajax-doelwit tekent langdurig contract bij Manchester United'

Christopher Vivell wordt de nieuwe sportief directeur van Manchester United, zo meldt The Athletic. De Duitser was in het verleden nog bij Ajax in beeld als technisch directeur.

De Duitse scout was sinds vorig jaar al interim actief in deze rol en heeft nu een langdurig contract getekend bij de Engelse grootmacht. Vivell is naar verluidt akkoord gegaan met een salarisverlaging.

Omdat the Red Devils al jaren op rij slechte financiële cijfers moet presenteren, is Sir Jim Ratcliffe begonnen met bezuinigingen. Nadat er vorig jaar al zo'n 250 personeelsleden konden vertrekken, worden nu nog eens 150 tot 200 werknemers de deur gewezen.

Vorig jaar investeerde de club fors in een contractverlenging voor Erik ten Hag en de komst van Dan Ashworth als sportief directeur, maar beide vertrokken binnen enkele maanden.

Na het ontslag van Ten Hag werd Rúben Amorim in november aangesteld als manager, terwijl de positie van sportief directeur sindsdien vacant is. Hierdoor kreeg technisch directeur Jason Wilcox extra verantwoordelijkheden.

Vivell zijn belangrijkste taak wordt het leiden van de scoutingsstructuur en het aantrekken van jong talent. Hij zal hiervoor direct rapporteren aan Wilcox.

De 38-jarige Duitser was in het verleden werkzaam bij RB Leipzig en Chelsea. Hij stond ook langere tijd op het lijstje bij Ajax om de rol van technisch directeur in te vullen. Van een overstap naar Amsterdam kwam het destijds niet, waardoor Ajax uiteindelijk voor Alex Kroes koos.