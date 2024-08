Voorbeschouwing Ajax: dit is wat je moet weten van tegenstander Jagiellonia Bialystok

Ajax neemt het donderdagavond in de play-offs van de Europa League op tegen de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok, een week later staat de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Winnen de Amsterdammers het tweeluik dan lonkt een bedrag van 4,31 miljoen euro vanwege plaatsing voor het hoofdtoernooi.

Met Jagiellonia treft Ajax een ploeg die afgelopen seizoen geschiedenis schreef door voor het eerst kampioen van Polen te worden. Clubs als Legia Warschau en Lech Poznan werden het nakijken gegeven onder leiding van de pas 32-jarige trainer Adrian Siemieniec. Jagiellonia eindigde net als Slask Wroclaw op 63 punten, maar kroonde zich op basis van doelsaldo (+32 om +19) tot landskampioen.

Imago

Van het kampioenselftal zijn vier basisspelers vertrokken. Rechtsbuiten Dominik Marczuk maakte voor 1,5 miljoen euro een transfer naar Salt Lake in de MLS, terwijl linksback Bartlomiej Wdowik dezelfde som opleverde met zijn overgang naar Sporting Braga. Daarnaast vertrokken de Spaanse linksbuiten José Naranjo (UD Ibiza) en Zlatan Alomerovic (AEK Larnaca) transfervrij. Tegenover het vertrek van dit viertal stond de komst van enkele transfervrije aanwinsten en huurlingen.

Voor Jagiellonia begon het Europese avontuur eind juli in de tweede voorronde van de Champions League. Daarin werd over twee duels eenvoudig afgerekend met FK Panevezys (7-1) uit Litouwen. Hierna stond een dubbele ontmoeting op de rol met FK Bodø/Glimt, dat het Ajax vorig seizoen nog heel lastig maakte in de tussenronde van de Conference League.

Imago

De Noren bleken begin deze maand duidelijk een maatje te groot voor Jagiellonia. Na een 0-1 in Polen werd er in eigen huis door Bodø/Glimt overtuigend met 4-1 gewonnen. Siemieniec kiest doorgaans voor een 4-3-3-formatie, maar de kans is groot dat hij donderdagavond tegen een op papier sterkere tegenstander als Ajax voor een 4-4-1-1-systeem opteert.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Ajax-trainer Francesco Farioli liet in aanloop naar de heenwedstrijd weten onder de indruk te zijn van Jagiellonia. “Je ziet patronen terug die bij de filosofie van Roberto De Zerbi horen. De structuur is ook gelijkwaardig. De centrale verdedigers durven lang de bal aan de voet te houden, zoeken de derde man en willen combineren onder hoge druk. Vaak via diagonale passes”, vertelt de oefenmeester, die geciteerd werd door Voetbal International. “En ze bouwen op met twee middenvelders. Het zijn allemaal dingen die lijken op de ploegen van De Zerbi.”

Imago

Alex Pastoor, die donderdagavond als analist op Ziggo Sport aanschuift bij het het heenduel van Ajax, heeft zich eveneens verdiept in Jagiellonia. "Ik heb vanmiddag al even die Poolse tegenstander bekeken", zei Pastoor maandagavond aan tafel bij Rondo. "Ik ben dan toch benieuwd wat we daarvan kunnen verwachten, het is toch de Poolse kampioen. Aanvallend zag ik heel veel vuile opofferingsloopjes. Leuke, aantrekkelijke spelers. En ze hanteren een best heel aardig, dynamisch positiespel.”

Toch zag Pastoor ook zwakke punten. “Verdedigend was het wel heel mager, vond ik, op basis van de beelden die ik zag. Als het team naar voren gaat om de bal af te pakken, dan blijven de verdedigers staan of gaan ze zelfs naar achteren. Het verdedigen op zich was ook niet echt Italiaans. Ze raken mensen kwijt in de zestien, dus er is veel ruimte om te voetballen.”

Voormalig Eredivisionist Stijn Vreven is trainer van FK Panevezys en trof Jagiellonia dus in de voorronde van het de Champions League. Hij raakte daar onder de indruk van de Polen. "Ik schat Jagiellonia zeer hoog in. Ik heb toch het een en ander meegemaakt als speler en trainer, maar ze lieten een hele goede indruk achter. Vooral aan de bal. Misschien was het iets té veel voetbal tegen die Noren?", zegt hij in gesprek met de NOS.

"Ze bouwen goed op, geen lange ballen, met verdedigers die het middenveld in dribbelen. Op het middenveld loopt een Portugese speler, Nené. Dat is echt een Ajax-speler, met veel controle. En ze hebben een heel goeie Afrikaanse spits (Afimico Pululu, red.) die niet van de bal te krijgen is."

Door het vertrek van enkele bepalende spelers ontbeert het Jagiellonia momenteel aan scorend vermogen. Ook kreeg de Poolse ploeg de laatste twee wedstrijden veel doelpunten tegen. Na de 4-1 nederlaag bij Bodø/Glimt kende Jagiellonia afgelopen weekend net als Ajax een slechte generale repetitie voor het eerste onderlinge duel in de play-offs van de Europa League.

Zaterdag werd er namelijk in eigen huis met 2-4 verloren van Cracovia Kraków. Siemieniec was na afloop uiterst kritisch. “We zijn erg teleurgesteld, niet alleen door de uitslag, maar ook door de wijze waarop we verliezen. Vooral de eerste goal kregen we veel te makkelijk tegen”, zei de oefenmeester op de persconferentie na de wedstrijd.

Imago

“We gaan hier nog zeker over praten. Vier tegengoals krijgen op eigen veld mag gewoon niet. We mogen de tegenstander niet zo veel ruimte geven, zeker bij de standaardsituaties. We moeten geconcentreerd blijven en vastberadenheid tonen”, besloot Siemieniec. Jagiellonia bezet na vier competitiewedstrijden de vijfde plaats in de Poolse Ekstraklasa.

Farioli gaat weer rouleren

Ajax hoopt tegen Jagiellonia de zure nasmaak van het verloren duel met NAC Breda (2-1) van afgelopen zondag weg te spelen en, belangrijker nog, een goede uitgangspositie te verwerven voor de return in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli rouleerde veel tegen NAC en bracht liefst acht andere namen ten opzichte van de wedstrijd tegen Panathinaikos. In aanloop naar het duel met Jagiellonia liet de Italiaanse trainer al weten dat hij weer veel nieuwe spelers gaat opstellen in Polen.

Imago

“Dat is onderdeel van de beslissingen die ik de laatste tijd neem”, vertelt de trainer van Ajax tegenover Ziggo Sport. “In de afgelopen periode speelden we vijf wedstrijden in vijftien dagen, dus dat is elke drie dagen een wedstrijd. We moeten de minuten en de energie verdelen.”

Bij winst van het tweeluik verzekeren de Amsterdammers zich van deelname aan de Europa League, bij verlies wacht ‘degradatie’ met het hoofdtoernooi van de Conference League in het vooruitzicht. Het heenduel tussen Jagiellonia en Ajax begint om 20:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.