Volop lof voor ‘revelatie van dit seizoen’: ‘Hij is momenteel echt het gezicht van Feyenoord’

Quinten Timber is de ‘revelatie van dit seizoen’ bij Feyenoord, zo oordeelt Theo Lucius in De Telegraaf. De voormalig international heeft de 23-jarige middenvelder maandag opgenomen in zijn Elftal van de Week.

Timber was zondagmiddag tegen FC Utrecht (0-2 winst) belangrijk met een zuiver schot van afstand, waarmee hij tekende voor de tweede treffer van Feyenoord. De Rotterdammers zijn onder leiding van aanvoerder Timber bezig aan een uitstekende reeks in de Eredivisie en Champions League.

Dat succes heeft Feyenoord volgens Lucius voornamelijk te danken aan kapitein Timber. “Timber is echt de revelatie van dit seizoen bij Feyenoord en is mijn speler van de week, gezien de vooraf verwachte weerstand ook van FC Utrecht.”

“Hij is een heerser op het middenveld, dat laat hij ook in de Champions League zien, en momenteel echt het gezicht van Feyenoord. Hij is opgestaan als leider en de aanjager geworden, die ineens ook vrij makkelijk het doel lijkt te vinden”, besluit Lucius, die behoorlijk onder de indruk is.

Timber speelde dit seizoen al 971 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 12 optredens. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en twee assists. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels gestegen naar 35 miljoen euro.

In De Kuip ligt Timber nog tot medio 2026 vast, waardoor hij bezig lijkt aan zijn laatste seizoen in dienst van Feyenoord. Geruchten over een contractverlenging waren er namelijk nog niet.

Feyenoord nam Timber in de zomer van 2022 voor 7,4 miljoen euro over van Utrecht. De vijfvoudig international van Oranje heeft nog dertien wedstrijden nodig om de mijlpaal van honderd officiële wedstrijden namens Feyenoord aan te tikken.