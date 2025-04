Volgende PSV'er die de club transfervrij gaat verlaten lijkt bekend

Rick Karsdorp lijkt deze zomer te vertrekken bij PSV, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdagavond. Het aflopende contract van de dertigjarige rechtsback wordt automatisch verlengd wanneer hij een bepaald aantal duels speelt, maar dat lijkt hij niet meer te gaan halen. Bovendien is Karsdorp geen vaste waarde onder Peter Bosz.

De ex-Feyenoorder kwam in de laatste fase van de zomerse transferwindow transfervrij over van AS Roma, waar hij op een dood spoor was beland. Karsdorp tekende een verbintenis voor één seizoen, dat automatisch verlengd zou worden bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden.

Dat niet nader genoemde aantal duels lijkt de back niet meer te gaan halen, schrijft zowel het ED als VI. Karsdorp staat momenteel op twintig optredens namens PSV: twaalf in de Eredivisie, zeven in de Champions League en één in de TOTO KNVB Beker. Daarin was de drievoudig international goed voor twee assists.

Karsdorp is, mede wegens blessures, geen vaste waarde onder Bosz. De rechtspoot raakte zijn plek in het elftal rond de winterstop kwijt aan Richard Ledezma en daarna aan Sergiño Dest, die is teruggekeerd van een zware kwetsuur. PSV lijkt dan ook geen toekomst te zien in Karsdorp, die in dat geval wederom op zoek moet naar een nieuwe werkgever.

De in Schoonhoven geboren rechtspoot begon zijn carrière als aanvallende middenvelder, maar veranderde onder Fred Rutten bij Feyenoord in een rechtsback. In die rol haalde hij het Nederlands elftal, won hij een titel en beker bij de Rotterdammers en verdiende hij een miljoenentransfer naar Roma.

Karsdorp, die in het seizoen 2019/20 werd verhuurd aan Feyenoord, kwam tot 157 wedstrijden namens de Italiaanse club. Onder José Mourinho werd in 2021/22 de Conference League in de wacht gesleept.

Aflopende contracten

Eerder werd al duidelijk dat Olivier Boscagli zijn aflopende contract zo goed als zeker niet gaat verlengen bij PSV. De komende tijd is er veel werk aan de winkel voor Earnest Stewart, aangezien de Fransman en Karsdorp niet de enigen zijn die aan het einde van het seizoen gratis de deur uitlopen. Ook Mauro Júnior, Walter Benítez, Luuk de Jong, Ledezma, Ivan Perisic en Lucas Pérez beschikken over een aflopende verbintenis.