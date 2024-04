‘Volgende Europese grootmacht mengt zich in strijd om Xabi Alonso’

Manchester City is geïnteresseerd in de diensten van Xabi Alonso, zo weet het Spaanse Diario AS te melden. De succestrainer van Bayer Leverkusen blijft sowieso nog een jaar trouw aan de club, maar in zijn contract staat een afkoopclausule voor de zomer van 2025.

Alonso is dit seizoen bezig aan een geweldig seizoen met Leverkusen. Het Duitse kampioenschap is al binnen, de club staat in de finale van de DFB-Pokal en ook strijdt Leverkusen nog mee om de Europa League.

Bovendien heeft Leverkusen nog geen duel verloren dit seizoen. Dankzij de buitengewone prestatie van Alonso zat zowel Liverpool als Bayern München achter de pas 39-jarige oefenmeester aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Alonso gaf op een persconferentie aan dat hij ondanks de interesse nog een jaar wil blijven bij Leverkusen. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Ik geniet hier en wil me hier blijven verbeteren”, zegt de trainer tegenover het medium.

Het feit dat Alonso nog een jaar bij Leverkusen blijft, klinkt voor Manchester City als muziek in de oren. Het contract van Pep Guardiola loopt in de zomer van 2025 af. Als Guardiola niet verlengt, dan wil Man City dat Alonso hem opvolgt.

Mocht Alonso inderdaad de nieuwe manager van the Citizens worden, dan heeft hij reusachtige schoenen om te vullen. Guardiola werd in zijn tijd bij Manchester City maar liefst vijf keer kampioen van Engeland.

Daarnaast vulde Guardiola de prijzenkast van de club met twee FA Cups en vier Carabao Cups. De Champions League werd tevens gewonnen en er werd beslag gelegd op de wereldbeker.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties