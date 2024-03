Volgende Engelse club staat mogelijk puntenmindering te wachten

Leicester City staat mogelijk een straf te wachten voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels van de Premier League. Dat melden diverse Engelse bronnen, waaronder Sky Sports. Opvallend hierbij is dat de ploeg momenteel in de Championship speelt en de mogelijke straf pas krijgt wanneer het terugkeert in de Premier League.

De regels van de Premier League schrijven voor dat clubs over drie seizoenen een verlies van maximaal 105 miljoen pond mogen lijden, wat neerkomt op een slordige 120 miljoen euro. Leicester zou daar de afgelopen drie seizoenen overheen zijn gegaan.

Dit zou betekenen dat de club een puntenmindering te wachten staat, net als eerder dit seizoen gebeurde bij Everton. Zij begingen een forse overtreding en kregen daarvoor zes punten in mindering. Momenteel loopt er ook een onderzoek naar een mogelijke regelovertreding van Nottingham Forest.

Leicester hoeft niet te vrezen voor een puntenmindering voor dit seizoen, aangezien nieuwe regelgeving in Engeland pas deze zomer werd aangekondigd, nadat Leicester degradeerde naar de Championship. Hierdoor zijn deze nieuwe regels, waarmee clubs razendsnel gestraft kunnen worden na financiële overtredingen, niet van toepassing op Leicester.

Dat komt de ploeg niet slecht uit. Momenteel ligt het namelijk vol op koers om terug te keren naar de Premier League. Met nog tien wedstrijden te gaan staat Leicester bovenaan in de Championship met een voorsprong van vijf punten op nummer drie Leeds United. De eerste twee plekken geven recht op directe promotie.

Een mogelijk scenario is dat Leicester komend seizoen dus met een negatief puntenaantal het seizoen zal beginnen, of het nou uitkomt in de Premier League of de Championship.

Leicester degradeerde vorig seizoen, slechts zeven jaar na het behalen van de landstitel, teleurstellend naar het tweede niveau. Echter besloten veel spelers te blijven, waardoor een snelle terugkeer nu lonkt.

