Volgende club uit de Keuken Kampioen Divisie neemt afscheid van kunstgras

FC Emmen speelt vanaf volgend seizoen op natuurgras, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. Algemeen directeur Rinse Bleeker maakte het nieuws op een supporters- en sponsoravond bekend.

Emmen had al langer de ambitie om over te stappen op natuurgras. Nu wordt die wens dus werkelijkheid. “We hebben geprobeerd om dit seizoen al op natuurgras te gaan spelen, maar het was te kort dag om dit te realiseren”, zegt Bleeker.

“Nu hebben we meer tijd om alles goed te regelen”, aldus de ad. Emmen speelde liefst elf jaar op kunstgras. Tijdens de aankomende zomerstop zal de mat op De Oude Meerdijk worden vervangen. De KNVB maakte vorig seizoen bekend dat alle clubs in de Eredivisie vanaf 2025/26 op natuurgras moeten spelen.

De hoogste competitie van Nederland werd een jaar eerder dan gepland ‘verlost’ van het kunstgras doordat Excelsior afgelopen seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Alle Eredivisie-clubs spelen momenteel op natuurgras.

Excelsior stapt aan het einde van dit seizoen ook over op natuurgras, zo werd deze zomer al duidelijk. Naast de Rotterdammers en Emmen spelen momenteel FC Volendam, FC Eindhoven, FC Den Bosch, Helmond Sport, Jong AZ, MVV Maastricht, Telstar en TOP Oss op dit moment nog op kunstgras in de Keuken Kampioen Divisie.