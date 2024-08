Na Jordan Teze wil nog een basisspeler absoluut vertrekken bij PSV

Olivier Boscagli wil snel vertrekken bij PSV, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De Franse centrumverdediger staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion en is gevleid door die interesse. PSV en Brighton hebben nog geen akkoord bereikt over Boscagli, waardoor hij voorlopig inzetbaar blijft voor Peter Bosz.

Boscagli heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar Brighton. Een persoonlijk akkoord met the Seagulls lijkt geen probleem te worden. Voor de 26-jarige Monegask lonkt de Premier League en tevens kan hij bij Brighton veel meer verdienen dan bij PSV.

Boscagli beschikt bij de landskampioen van Nederland nog altijd over een eenjarig contract. De Eindhovenaren hopen zijn verbintenis al geruime tijd open te breken, maar de mandekker wil naar verluidt absoluut vertrekken. Aan werkweigering gaat hij echter niet doen. Boscagli zal zich tot de laatste seconde dat hij bij PSV onder contract staat voor de volle honderd procent inzetten, aldus Elfrink.

Een bod van tien miljoen euro van Brighton werd woensdag nog door PSV direct naar de prullenbak verwezen. De kans is zeer reëel dat de Engelse club, waar ook Bart Verbruggen, Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer onder contract staan, zich opnieuw bij technisch directeur Earnest Stewart voor Boscagli gaan melden.

Trainer Bosz wordt mogelijk met een groot probleem opgezadeld. Ook Teze wil namelijk per se vertrekken bij PSV. Een bod van twaalf miljoen euro van AS Monaco werd echter ook door de Eindhovenaren afgeslagen.

De kans is aanwezig dat Bosz binnenkort vier nieuwe verdedigers kan begroeten. De oefenmeester blijft er zelf vooralsnog nuchter onder. “Wat als Boscagli vertrekt? Dan lossen we dat ook op”, zegt hij op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Heracles Almelo van aanstaande zondag.