'Aankoop van Mislintat kan Ajax na 1 jaar verlaten voor Italiaanse topclub'

‘Volgende aankoop van Sven Mislintat kan na 1 jaar alweer vertrekken bij Ajax’

Borna Sosa staat in de belangstelling van Napoli, zo meldt Corriere dello Sport. De 26-jarige linksback van Ajax werd vorige zomer voor acht miljoen euro door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar zou nu alweer mogen vertrekken. Sosa is bij Napoli in beeld om Mário Rui te vervangen.

In Napels wordt verwacht dat de Portugese linkervleugelverdediger de club gaat verlaten en dus is sportief directeur Giovanni Manna hard op zoek naar een opvolger voor Rui. Vanderson (AS Monaco) en Miguel Gutiérrez (Girona) stonden al op het lijstje.

Daar is nu Sosa aan toegevoegd. De Kroaat wordt gezien als een stabiele linksback met de nodige internationale ervaring. Sosa is een speler die kwaliteit en stevigheid kan brengen, zo klinkt het in Italië.

Antonio Conte, die volgend seizoen de trainer van Napoli zal zijn, liet al weten erg gecharmeerd te zijn van Sosa. De 54-jarige oefenmeester zou hem graag aan zijn selectie toevoegen.

Sosa werd vorige zomer door Mislintat voor een bedrag van acht miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart. Een gelukkig huwelijk met Ajax werd het echter nooit. Sosa kwam 27 keer in actie namens de Amsterdammers en was goed voor vijf assists.

Volgens Mike Verweij is Sosa niet de enige aankoop van Mislintat die Ajax deze zomer alweer gaat verlaten. Ook Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jakov Medic, Gaston Ávila, Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs en Chuba Akpom kunnen allen op zoek naar een nieuwe club. Georges Mikautadze heeft de deur bij Ajax al achter zich dichtgetrokken.

Sosa bereidt zich momenteel met Kroatië voor op het EK in Duitsland. Bij de nationale ploeg kan hij doorgaans rekenen op een basisplaats onder bondscoach Zlatko Dalic. In Groep E neemt Kroatië het op tegen Spanje, Albanië en Italië.

