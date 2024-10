Voetbalsupporter verbrandt levend in bus die door rivaliserende fans in brand wordt gezet

Een supporter van Cruzeiro is in Brazilië op gruwelijke wijze aan zijn einde gekomen. De voetbalfan zat in een passagiersbus die door Mancha Verde, de harde kern van Palmeiras, in de fik werd gestoken.

Het slachtoffer zat in een bus van Máfia Azul, een fanatieke supportersgroep van Cruzeiro, die op weg terug was van Curitiba naar Belo Horizonte, de thuisstad van Cruzeiro. De fans waren daarvoor bij de wedstrijd tegen Athletico Paranaense geweest, die door Cruzeiro met 3-0 werd verloren.

Het lijkt erop dat de supportersbus in een hinderlaag is gelopen. Het voertuig werd op de Fernão Dias-snelweg bij São Paulo tot stoppen gedwongen door tientallen mannen, die dus onderdeel zouden zijn van de harde kern van Palmeiras.

Er werd vuurwerk op de bus afgeschoten. De aanvallers slaagden erin om de bus in de fik te steken. Cruzeiro-fans die daarop uit de bus kwamen, werden gruwelijk toegetakeld, onder meer met ijzeren staven. Dat is te zien op beelden die rondgaan op social media. Zelfs mensen die bewusteloos op de grond lagen, bleven klappen ontvangen.

Eén van de Cruzeiro-fans wist de bus niet uit te komen en verbrandde levend in de bus. Een andere supporter werd doodgeschoten, waarmee het totale dodenaantal op twee kwam.

De gruwelijke aanval geldt als wraak voor een ernstig incident uit 2022. Toen lokte Máfia Azul juist een bus met Palmeiras-fans in een hinderlaag. Destijds werden vier Palmeiras-supporters neergeschoten.