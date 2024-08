Vitor Roque vertrekt na halfjaar alweer bij FC Barcelona, en mogelijk definitief

FC Barcelona en Real Betis zijn rond over de verhuur van Vitor Roque, zo meldt Fabrizio Romano maandagochtend. Het Braziliaanse talent verkast in principe voor een jaar naar Andalusië, met de optie op nog een jaar. Ook heeft Betis een koopoptie bedongen. Roque speelde pas een halfjaar bij Barça, dat zo’n veertig miljoen euro voor de tiener neertelde.

Het hing al even in de lucht dat Roque op weg was naar de uitgang van Spotify Camp Nou. Barcelona moet ruimte in het salarishuis vrijmaken om nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven, waaronder de van RB Leipzig overgenomen Dani Olmo.

Roque kon vorig jaar al niet imponeren en moest het vrijwel uitsluitend doen met invalbeurten in LaLiga. Nu is Betis bereid hem uit zijn lijden te verlossen.

In principe huren los Verdiblancos de negentienjarige aanvaller een jaar van Barcelona, met de optie op nog een jaar. Ook is er een koopoptie in het contract opgenomen, al is niet duidelijk welk bedrag daaraan gekoppeld is.

Wel weet Romano dat als Roque terugkeert naar Barcelona, Betis sowieso een doorverkoopclausule heeft. Roque vertegenwoordigt momenteel een transferwaarde van dertig miljoen euro volgens Transfermarkt.

Het Catalaanse avontuur van Roque blijft zo waarschijnlijk beperkt tot een half seizoen. In totaal kwam de enkelvoudig international van Brazilië tot zestien officiële optredens, waarin hij twee keer scoorde.

Voor hij neerstreek in Barcelona voetbalde Roque voor Athletico Paranaense. Ook Everton, Bournemouth en Sporting Portugal hengelden naar verluidt naar de diensten van de multifunctionele aanvaller.