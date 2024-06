Vitesse ziet potentiële geldschieter wegvallen en richt pijlen op buitenland

Michael van de Kuit is niet langer geïnteresseerd in het overnemen van Vitesse. De stadioneigenaar spreekt tegenover De Gelderlander uit niet van plan te zijn 'in een financieel drama te stappen'.

Vitesse heeft voor deze week een 'biedingsronde uitgeschreven'. Dat betekent in de praktijk dat potentiële geldschieters tot en met woensdag de tijd krijgen om een overnamebod voor te leggen aan de Arnhemmers.

Mocht de club tot een deal komen met een investeerder, kan Vitesse een begroting gaan opstellen als volgende stap om de proflicentie te behouden. De licentiecommissie van de KNVB heeft de nummer achttien van het afgelopen Eredivisie-seizoen tot en met maandag 17 juni gegeven om dit rond te krijgen.

Van de Kuit gaat zich in ieder geval niet mengen in de biedingsronde. De eigenaar van de GelreDome zegt 'geen interesse meer te hebben'. "Vitesse heeft de kans gehad, maar er niets mee gedaan. Ik heb er tabak in", redeneert hij tegenover De Gelderlander.

"Partijen kunnen nu een bod uitbrengen op Vitesse, maar er is geen financieel onderzoek naar de club mogelijk. Of een achtergrondanalyse. Dat is geen zakendoen."

Van de Kuit vertelt verder dat hij het voor Vitesse 'helemaal mis ziet gaan'. Interim-directeur Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan doen volgens de ondernemer te weinig om in de kosten te snijden, wat de club financieel kapot gaat maken.

Door het afhaken van Van de Kuit en de eerdere 'nee' van Maasbert Schouten lijkt Vitesse zich nu vooral te moeten richten op investeerders uit het buitenland. De financiële problemen bij de club zouden echter afschrikkend werken voor potentiële geldschieters. Zo is het ook nog maar de vraag of de benodigde WHOA-procedure doorgang vindt.

