Vitesse 'zeer serieus' in gesprek met drie overnamekandidaten, één Nederlandse partij

Vitesse is met drie partijen 'zeer serieus' in gesprek over een mogelijke overname van de club, zo melden de Arnhemmers donderdag op de clubsite. De club uit Gelderland is na het afhaken van Guus Franke met de hoogste spoed op zoek naar een nieuwe investeerder.

Om de continuïteit van de club te waarborgen, moet heel snel een nieuwe geldschieter gevonden. In licht daarvan deelt algemeen directeur Edwin Reijntjes bemoedigende woorden aan de aanhang van de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

"We zetten daadwerkelijk stappen in de goede richting", zo wordt Reijntjes geciteerd op de clubsite van de Arnhemmers. "Er hebben een handje vol partijen zich de afgelopen weken bij ons gemeld. Inmiddels zijn wij met een drietal daarvan zeer serieus."

Welke drie partijen dat zijn, kan de directeur niet prijsgeven. "Alhoewel ik hier absoluut niet te veel over kwijt kan, ook doordat de partijen dit van ons verlangen, wil ik wel meegeven dat hier ook een Nederlandse partij tussen zit", bevestigt Reijntjes.

"Enkele geïnteresseerden hebben inmiddels ook toegang gekregen tot een zogeheten ‘data room’ en bestuderen nu of Vitesse voor hen een haalbare kaart is", vervolgt de vertegenwoordiger van de noodlijdende club. Hij heeft één dag rood omcirkeld in zijn agenda.

"We houden de lijntjes kort met de partijen en hopen snel met een van de gegadigden exclusief te schakelen. Hoe eerder wij duidelijkheid kunnen verschaffen, hoe beter. Onze interne deadline staat hiervoor op 15 december. Uiteraard, dat besef ik mij al te goed, zal dit een gedegen keuze moeten zijn."

Haast is namelijk geboden voor Vitesse. Nadat Franke bekendmaakte te stoppen met het overnameproces en de schuld in de schoenen schoof van Coley Parry, moest de club halsoverkop op zoek naar de nieuwe, broodnodige miljoenen.