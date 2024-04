Vitesse voert gesprekken met ‘topkandidaat’ en ‘clubman’ over trainerspositie

John van den Brom is de 'topkandidaat' om de trainerspositie van Vitesse te bekleden, zo schrijft clubwatcher Lex Lammers namens De Gelderlander. De trainer heeft al meerdere gesprekken met de Arnhemmers gevoerd.

Volgens het regionale blad hoopt de clubleiding van Vitesse aan het eind van de maand een nieuwe coach te presenteren, daar huidig interim-trainer Edward Sturing aan heeft gegeven volgend seizoen niet door te willen gaan als hoofdcoach.

Van den Brom is een echte clubman. Als speler was hij tussen de jaren 1986 en 1993 en 1996 en 2000 actief bij Vitesse. In het verleden, in het seizoen 2011/12, was hij ook al de eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers.

En nu staat de oefenmeester dus open voor wederom een dienstverband bij Vitesse. Hem wacht de loodzware klus om Vitesse enigszins uit het drek te trekken. Van den Brom is zich bewust van de uitdaging, maar wil de noodlijdende club graag de hand toereiken.

"Ik maak me zorgen om de club", laat de clubman zich citeren door De Gelderlander. "Ik wil graag helpen. Het liefst in de Eredivisie, maar ook in de eerste divisie", verschuilt Van den Brom zich niet achter de uitdaging.

Toch zitten er nog wel enige haken en ogen aan de eventuele komst van de trainer. "Vitesse wil weer van de regio zijn. Dat is mooi. Maar er is niets concreet. Voor een contract moeten nog wel wat zaken worden geregeld.”

Ondertussen moet Vitesse alle zeilen bijzetten om de proflicentie te behouden. Kersvers directeur Edwin Reijntjes hoopt maandag terug te horen van de KNVB over een 'conceptplan' dat het voortbestaan van de club moet garanderen, zo vertelt hij op de clubwebsite.

