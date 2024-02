Vitesse vindt creatieve route om directe sluiting bankrekening ING te voorkomen

Vitesse gaat een bodemprocedure beginnen tegen de ING Bank, zo weet De Telegraaf donderdag te melden. De club was in een discussie beland met de bank, die vanwege de Russische connecties van de Arnhemmers de rekening wil opzeggen. Vitesse wil met een bodemprocedure voorkomen dat de rekening per 1 maart wordt opgezegd.

Eerder werd aangenomen dat ING van plan was per 1 april maatregelen te treffen, maar volgens de laatste berichtgeving wil de bank al eerder afstand nemen van Vitesse. De club wil vroegtijdige problemen voorkomen door een bodemprocedure te starten.

Anders dan een spoedprocedure vormt een bodemprocedure een normale, uitgebreide procedure bij de rechtbank. Met een langgerekte procedure kan Vitesse tijd winnen en de bankrekening voorlopig nog open houden.

“Onze juristen en die van ING zijn overeengekomen, dat we een bodemprocedure gaan starten waarin gevraagd wordt om de bankrekening open te houden”, vertelt algemeen directeur ad interim Peter Rovers aan De Telegraaf.

“Daar is prima overleg over. Er is een gezamenlijke keuze gemaakt voor een bodemprocedure en niet voor een kort geding. Die dagvaarding is uit.”

“De eerste stap die daarin zit is dat de rechter wordt gevraagd om de bankrekening gedurende de bodemprocedure open te houden. De verwachting van de juristen is dat de rechter dat zal toewijzen. Dat weten we in twee weken”, aldus Rovers.

Een bodemprocedure neemt veel tijd in beslag, zodat Vitesse met deze stap tijd heeft gekocht. Ondertussen gaat de club nog in beroep tegen de uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB.

Eerder op de donderdag meldde De Gelderlander dat Vitesse na het afketsen van de overnamedeal van Coley Parry alsnog verder in zee gaan met de Amerikaanse zakenman. De hekkensluiter van de Eredivisie heeft 'Plan B' in werking gezet: Parry krijgt een minderheidsbelang van 24,9 procent en ziet daarmee af van een volledige overname.

