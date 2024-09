Vitesse poetst tegen Jong Ajax tweemaal achterstand weg in boeiende Airborne-wedstrijd

Vitesse en Jong Ajax hebben zaterdag in een vermakelijke wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld. In Gelredome, met 18.000 bezoekers bijna uitverkocht, was er sprake van de traditionele Airborne-wedstrijd, waarbij werd stilgestaan bij de helden van de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Julian Rijkhoff leek Jong Ajax al na acht minuten op 0-1 te brengen, maar de vroege goal werd afgekeurd wegens buitenspel. De voorsprong voor de bezoekers kwam er na 20 minuten alsnog: Kristian Hlynsson raakte uit balans, maar wist desondanks doelman Tom Bramel te verschalken.

Vitesse rechtte de rug en kwam op schitterende wijze op 1-1. Andy Visser draaide slim weg bij bewaker Dies Janse en knalde vervolgens onberispelijk raak in de linkerbovenhoek. De Arnhemse vreugde was van zeer korte duur, want na goed voorbereidend werk van Hlynsson tikte Rijkhoff de bal twee minuten later in een leeg doel.

Jong Ajax wist dat de voorsprong miniem was en dat Vitesse alles zou gaan proberen na rust om de achterstand weg te poetsen na rust. Na een uur spelen leek dat ook realiteit te worden, ware het niet dat de Arnhemmers een grote kans om zeep helpen. Het bleek slechts uitstel van executie voor Jong Ajax.

Irakli Yegoian zag een fraaie kopbal van net buiten de zestien via de onderkant van de lat in het doel verdwijnen: 2-2. Grote vreugde bij de Vitesse-aanhang en met nog een klein halfuur te gaan geloofde men weer vurig in een overwinning op eigen veld.

In de slotfase van de boeiende ontmoeting in Arnhem kwam Skye Vink, de zoon van Marciano Vink, nog binnen de lijnen bij de beloftenploeg van Ajax. Ondertussen bleef Vitesse loeren op de winnende treffer, al tikte de tijd weg in het nadeel van de brigade van John van den Brom.

Jong Ajax kon in de slotfase niet veel meer doen dan tegenhouden. Vitesse zette alles op alles, maar een late overwinning bleef uit. Beide ploegen handhaven zich na zeven speelronden in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.