Vitesse ontvangt broodnodige handtekening en lijkt definitief te zijn gered

Vitesse heeft een officiële bevestiging ontvangen van de Common Group. 'Handtekening is binnen', zo schrijft de Arnhemse club op de website. Vitesse voldoet nu aan alle eisen van de beroepscommissie van de KNVB. Het wachten is nu op goedkeuring van de voetbalbond wat betreft het terugkrijgen van de proflicentie.

De clubleiding van Vitesse neemt via X alvast een voorschot op het spelen in de Keuken Kampioen Divisie. "Tot vrijdag, Vitessenaren!", wordt verwezen naar vrijdag 9 augustus. Vitesse begint dan, als de licentie daadwerkelijk wordt teruggegeven, thuis tegen Telstar aan het seizoen 2024/25.

Licentie

Vitesse diende woensdag tijdig alle benodigde stukken aan bij de beroepscommissie licentiezaken voor het terugkrijgen van de proflicentie. Naar nu blijkt is het slechts een kwestie van tijd voordat de KNVB de licentie daadwerkelijk verleent.

Vitesse hoopte in eerste instantie dat Plan-A zou uitkomen. Dat zou betekenen dat de licentiecommissie van de KNVB de overname van Guus Franke zou hebben goedgekeurd. Dat is niet gebeurd, want de KNVB acht het noodzakelijk dat er aanvullend onderzoek nodig is naar die overname.

Plan-B lijkt wel goedgekeurd te worden. De gelden van lokale zakenmensen en businessclubleden zijn verenigd in het zogenaamde STAK (Sterkhouders Vitesse-Arnhem, red.) en een garantstelling door deze groep maakt het nu mogelijk dat Vitesse komend seizoen actief kan zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

Om Plan-B kans van slagen te geven moest de grootste schuldeiser, Coley Parry, goedkeuring geven om zijn tegoeden voor een jaar te bevriezen, zo schetste De Telegraaf de precaire situatie van de club. Het goede nieuws was dat bronnen rondom de club al tegenover de ochtendkrant meldden dat Parry die goedkeuring had gegeven, waardoor het er al op leek dat Vitesse de licentie terug zou krijgen.

Er waren drie zaken die geregeld moesten worden om de proflicentie terug te kunnen krijgen. Allereerst moest de club het hele seizoen kunnen beschikken over een bankrekening. Ten tweede moest Vitesse een accountantsrelatie hebben. De laatste vereiste was het kunnen indienen van een sluitende begroting. Aan al die voorwaarden is voldaan.

Zodoende blijft Vitesse zo goed als zeker in zijn huidige vorm bestaan en kan het zich richten op de start van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week vrijdag spelen de manschappen van trainer John van den Brom hun eerste wedstrijd. Telstar is dan in GelreDome de tegenstander.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!