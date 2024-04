Vitesse komt met statement na hevige speculaties over faillissement

Vitesse maakt het huidige seizoen in de Eredivisie hoe dan ook af, zo maakt de club dinsdagavond bekend. Op internet gingen veel speculaties rond over een mogelijk faillissement en per directe beëindiging van het seizoen, maar dat is dus niet aan de orde.

Dinsdag ging een bericht rond op sociale media dat Vitesse zo goed als zeker failliet zou zijn. Ook werd er gespeculeerd dat het personeel zou worden ingelicht en dat het seizoen niet kon worden afgemaakt.

Vitesse voelt zich nu genoodzaakt te reageren op die berichten. "De licentiecommissie verwacht binnen enkele werkdagen naar buiten te kunnen treden over haar besluitvorming aangaande Vitesse", laat de club weten.

"De afgelopen dagen en uren zijn er veel speculaties verschenen over de licentie en financiën van Vitesse. Alhoewel de club nog enorme uitdagingen heeft kan het wel met enige zekerheid zeggen dat het uitspelen van het seizoen niet (meer) in gevaar is."

De Arnhemse club hoeft zich dus niet terug te trekken uit de Eredivisie, vier speelronden voor het einde. "Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten kunnen we het seizoen uitspelen."

Vitesse laat tot slot weten dat, zodra er meer nieuws te melden is, dit via de officiële clubkanalen naar buiten wordt gebracht. Er is dinsdag wel een bijeenkomst geweest met betrokken partijen, zo weet de Gelderlander.

Ongerust

Bij dat gesprek waren supporters, personeelsleden en sponsoren aanwezig. Zij werden op de hoogte gesteld van de koers voor de komende maanden. De achterban is bijzonder ongerust, zo schetst het regionale dagblad.

Afgelopen weekend, voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen PSV, gaf interim-coach Edward Sturing nog aan zich zorgen te maken dat de club het seizoen mogelijk niet kon uitspelen.

"Daar is ook een probleem, een liquiditeitsprobleem, ook voor dit seizoen. Daar zijn we nog druk mee. We hebben wel een groot probleem, dat heeft de directie ook gezegd", zei Sturing voorafgaand aan de 6-0 nederlaag.

Vitesse kampt met een tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro en beleeft daarnaast sportief een rampjaar. De Arnhemmers staan laatste met zeventien punten, zeven punten minder dan nummer zestien RKC Waalwijk. Van de laatste vijftien competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.

