Vitesse is met stomheid geslagen en fluit mogelijke nieuwe eigenaar terug

Dat stadioneigenaar Michael van de Kuit met zijn bedrijf Stadion Arnhem Vitesse wil overnemen, komt als een complete verrassing voor de Arnhemse club. De laagvlieger in de Eredivisie benadrukt zaterdag dat Van de Kuit zich nog helemaal niet heeft gemeld in GelreDome.

Volgens van de Kuit zijn er geen 'realistische opties' meer over om de toekomst van Vitesse te garanderen. "Door een overname van Vitesse door Van de Kuit kan een levensvatbare toekomst voor de club worden gecreëerd", schrijft de ondernemer zaterdag in een verklaring.

"Het bestuur heeft vastgehouden aan een overnametraject met de Common Group, dat van meet af aan gedoemd was te mislukken", aldus Van de Kuit, die zich met zijn bedrijf Nedstede, eigenaar van GelreDome, al heeft gemeld bij de KNVB en bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Reactie Vitesse

Vitesse wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraken van Van de Kuit. "Voor ons telt er vandaag (zaterdag, red.) maar één ding en dat is de belangrijke wedstrijd tegen RKC in Waalwijk. Daar concentreren we ons volledig op", aldus een zegsman in gesprek met de

"Bovendien hebben we de uitspraken uit de media vernomen. Het is onmogelijk te reageren, want we hebben hem niet zelf gesproken. Hij heeft zich niet bij de club gemeld", zo benadrukt de leiding van Vitesse nog maar eens.

Grote problemen

Vitesse verkeert al maandenlang in grote onzekerheid. De Amerikaan Coley Parry probeerde de Eredivisionist met The Common Group over te nemen, maar kreeg uiteindelijk geen groen licht van de licentiecommissie van de KNVB. Hierdoor is de proflicentie van Vitesse in gevaar. De club is nog altijd in handen van de Russische zakenman Valeriy Oyf en is daardoor in het vizier gekomen van Economische Zaken op basis van de sanctieregelgeving.

Stadion Arnhem ziet een overname als een oplossing voor de bereidheid van de huidige eigenaar, Oyf, om het eigendom van de club op 'ordentelijke wijze over te dragen'. "Inzet van Stadion Arnhem is om de overname op de kortst mogelijke termijn te realiseren, omdat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 2024/2025, waaronder een degelijke begroting, reeds in april rond moeten zijn. De bereidheid van Stadion Arnhem tot overname van Vitesse is uiteraard onder het voorbehoud van een bevredigend boekenonderzoek.”

