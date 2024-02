Vitesse geeft het helemaal weg in Almelo na oliedomme rode kaart Isimat-Mirin

Vitesse heeft zaterdagavond niet kunnen profiteren van een prima start tegen Heracles Almelo. De Arnhemmers begonnen prima op Erve Asito en kwamen op een verdiende 0-2 voorsprong. Vlak voor rust, bij een 1-2 stand, pakte Nicolas Isimat-Mirin een oliedomme tweede gele kaart. Na rust ging het vervolgens mis: 3-2. Zodoende blijft Vitesse de hekkensluiter in de Eredivisie. Het gat richting nummer zestien RKC Waalwijk bedraagt momenteel zes punten. Heracles boekt een belangrijke zege en staat nu vier punten bóven RKC.

De laatste keer dat Vitesse wist te winnen in de Eredivisie was op 10 december. In GelreDome werd toen afgerekend met uitgerekend Heracles. Heracles begon in een 5-4-1-formatie met Jizz Hornkamp als enige echte spits. Ajdin Hrustic maakte zijn debuut voor Heracles. Ook bij Vitesse was er een debutant: Paxten Aaronson. Hij moest met Melle Meulensteen voor defensieve zekerheid op het middenveld zorgen.

Het was Vitesse dat de betere ploeg was in de openingsfase. Zo sneed Anis Hadj-Moussa na een vlotte counteraanval naar binnen, om vervolgens tegen een tegenstander te schieten. Vitesse zorgde bovendien voor de nodige dreiging via Mexx Meerdink en Amine Boutrah. Laatstgenoemde schoot na een combinatie tussen de twee wild over. Niet veel later schoot hij een nieuwe kans in het zijnet.

Al met al een hoopvolle openingsfase voor de zo geplaagde Arnhemmers, die de aangeslagen ogende Sven Sonnenberg naar de kant zagen gaan. De verdediger van Heracles werd afgelost door Stijn Bultman. Veel veranderde het niet aan het spelbeeld en halverwege de eerste helft kwam Vitesse op voorsprong. Via Hadj-Musa en Aaronson kwam de bal op rechts terecht bij Carlens Arcus, wiens voorzet werd binnengekopt door Kacper Kozlowski: 0-1.

Vitesse ging door en na een prima één-tweetje bracht Boutrah de bal bij Meulensteen. De middenvelder annex verdediger liet de bal een keer stuiteren en haalde vervolgens verwoestend uit in de korte hoek: 0-2. Meulensteen maakte van het juichmoment direct gebruik om zijn teamgenoten wat tactische aanwijzingen mee te geven.

Wat een knal van Melle Meulensteen! ??#hervit — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2024

Veel hielp dat enkele minuten later niet, toen Jordy Bruijn prima afrondde op aangeven van de mee opgekomen Fredrik Oppegård: 1-2. Het was een fase om snel te vergeten, want Mica Pinto moest zich vrijwel direct laten vervangen door Enzo Cornelisse. Desondanks scheelde het weinig of Vitesse had zijn derde goal van de avond gemaakt. De vrije trap van Meerdink vloog echter net over.

Ook Aaronson probeerde zijn eerste voor Vitesse te maken, maar hij schoot recht op Michael Brouwer af. Vlak voor rust pakte Nicolas Isimat-Mirin Hornkamp vast, waardoor hij zijn tweede gele kaart kreeg en mocht gaan douchen van arbiter Bas Nijhuis.

Heracles begon veelbelovend na rust, al bleven de echt grote kansen uit. Het was juist Vitesse dat met een man minder op 1-3 had kunnen komen. Meerdink liet zien behendig te zijn, schudde een Heracles-verdediger van zich af en verschafte zichzelf een prima schietkans. De huurling van AZ schoot net niet genoeg richting een hoek en zag daardoor dat Brouwer redding kon brengen.

De gewenste kansen voor Heracles kwamen er even later alsnog. Allereerst schoot Hornkamp op Eloy Room, die ook de rebound van Bruijn wist te keren. Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak via Hornkamp, die feilloos raak knikte: 2-2. Vitesse kon Heracles simpelweg niet tegenhouden en de 3-2 viel dan ook via Hornkamp, die van dichtbij binnentikte op aangeven van Emil Hansson. Vitesse was in het restant niet helemaal knock-out, maar onder meer invaller Toni Domgjoni had het vizier niet op scherp staan.

