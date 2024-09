Vitesse gaat ondanks absolute wereldgoal onderuit tegen De Graafschap

De Graafschap heeft zondag in eigen huis gewonnen van Vitesse: 3-1. Doelpunten van Levi Schoppema, Donny Warmerdam en Ralf Seuntjens zorgden voor een overwinning van de Superboeren. Irakli Yegoian scoorde op schitterende wijze namens Vitesse, dat door een rode kaart voor Alexander Büttner na rust lange tijd met tien man speelde.

Büttner kon in Doetinchem niet rekenen op een warm welkom van de fans van De Graafschap. De 35-jarige vleugelverdediger maakte deze zomer onverwachts een transfer naar Vitesse en moest dat bekopen met een fluitconcert.

Na een half uur spelen lag de derby tijdelijk stil vanwege vuurwerk in het uitvak. Niet veel later brak Schoppema de ban namens De Graafschap. De linksback was er als de kippen bij om een perfecte voorzet van Jesse van de Haar binnen te tikken: 1-0.

Vanaf de 55ste minuut moest Vitesse met tien man verder. Büttner ontving zijn tweede gele kaart na een overtreding op Joran Hardeman. Toch wist Vitesse in ondertal langszij te komen.

Yegoian maakte in Doetinchem het doelpunt van zijn leven. Met een omhaal vanaf de rand van het strafschopgebied wist hij Joshua Smits te verschalken: 1-1. Lang wist Vitesse die stand echter niet vol te houden.

Met Mimoun Mahi en Seuntjens als invallers in de ploeg was het Warmerdam die de 2-1 maakte namens De Graafschap. Warmerdam was ook belangrijk in aanloop naar het derde doelpunt van de thuisploeg.

Een overtreding op het jeugdproduct van Ajax zorgde ervoor dat Ralf Seuntjens vanaf de strafschopstip de eindstand van 3-1 tegen de touwen kon schieten.