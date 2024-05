Vitesse aan de rand van de afgrond: ‘Staan er heel slecht voor, we lopen leeg’

De kans is heel klein dat Vitesse de deadline van de licentiecommissie van de KNVB gaat halen. Dit stelt interim-directeur Edwin Reijntjes woensdag op een persconferentie. De licentiecommissie heeft laten weten dat op basis van de huidige stand van zaken medio mei over zal worden gegaan tot het intrekken van de licentie, zo werd dinsdag bekend.

"Het is niet vijf minuten voor twaalf voor deze club, maar één minuut voor twaalf", wordt Reijntjes op het persmoment geciteerd door onder meer De Gelderlander. "Partijen beseffen niet hoe slecht Vitesse ervoor staat."

Monsterklus

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vitesse moet de komende weken hemel en aarde bewegen om de licentie te kunnen behouden. De degradant uit Arnhem moet de aandelen van de Russische eigenaar Valeri Oyf overhevelen naar de stichting Vitesse voor Altijd. Dat is een lastige kwestie, daar Coley Parry Vitesse wil overnemen met de Common Group. De licentiecommissie heeft dat voorstel afgekeurd, al heeft Parry inmiddels beroep aangetekend.

"Parry beroept zich op afspraken uit het verleden", verduidelijkt Reijntjes. "De aandelenoverdracht naar de stichting kan dus niet. We zijn in gesprek, maar de kwestie is nog niet opgelost. Wij verliezen alleen elke dag tijd. En tijd hebben we niet."

Problemen

Dat Vitesse in Russische handen is, zorgt voor problemen. Huisbankier ING wil de handen aftrekken van de Arnhemse club. Accountantsbureau BDO is zelfs al teruggetreden. Daarnaast weigert de licentiecommissie van de KNVB om een licentie te verstrekken, zolang er sprake is van inmenging vanuit Rusland.

"Er staan nu veel mensen aan de zijlijn. Ik probeer iedereen te doordringen van het feit dat het er echt heel slecht voorstaat met Vitesse. Financieel vooral. We lopen leeg", waarschuwt de zeer bezorgde Reijntjes.

Vitesse snapt dat de deadline naar voren is gehaald door de licentiecommissie. "Maar de licentiecommissie kijkt naar de competitie van volgend jaar. Door nu de deadline te stellen is er ook nog tijd voor beroep en een eventuele rechtszaak. Dit proces gaat nog echt wel maanden duren", aldus de Vitesse-directeur.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties