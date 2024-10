Virgil van Dijk verlaat het Nederlands elftal en keert per direct terug naar Liverpool

Virgil van Dijk heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo communiceert de KNVB een dag na het gelijkspel tussen Hongarije en Nederland (1-1) in Boedapest. De 33-jarige aanvoerder van Oranje heeft in overleg met de technische staf besloten terug te keren naar Liverpool, aangezien hij geschorst is voor het Nations League-duel met Duitsland.

Tegenover Voetbal International sprak Van Dijk zijn wens vrijdagavond al uit. “Ik had de ploeg best nog willen blijven steunen, maar ik heb aangegeven graag naar huis te willen. Er is veel gesproken over al de wedstrijden die we moeten spelen, al die reizen. Het is een goed moment om rust te pakken.”

Zaterdagochtend heerste er echter onduidelijkheid, aangezien de KNVB nog geen uitsluitsel had gegeven. Om 10.08 uur kwam de Nederlandse voetbalbond alsnog met de mededeling. “Aanvoerder Virgil van Dijk verlaat het trainingskamp van Oranje. Dat is gisteren besloten in Boedapest. Na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Hongarije is hij uitgesloten van deelname aan de wedstrijd tegen Duitsland op maandag.”

Van Dijk pakte tegen Hongarije na 79 minuten zijn tweede gele kaart, nadat hij twee minuten eerder al zijn eerste had ontvangen. Voetbalzone deelde de 33-jarige verdediger een 5 uit voor zijn optreden in Boedapest.

“Aan de bal liet Virgil van Dijk vrijdagavond weer zien over waanzinnige kwaliteiten te beschikken”, oordeelde redacteur Lars Capiau. “Met een strakke pass van wereldklasse bediende hij Tijjani Reijnders, wiens schot - een van de weinigen in de eerste helft - recht op de keeper af dwarrelde. Even later was Reijnders weer het eindstation van een fantastische lange bal van Van Dijk, ditmaal niet resulterend in een schietkans.”

“De Liverpool-verdediger vergat bij de tegengoal om zijn omgeving te scannen. Zo liepen er de nodige Hongaren vrij richting de goal. Met twee gele kaarten in drie minuten - één wegens commentaar op de arbitrage - kreeg Van Dijk de rode kaart. Zo sloopte hij alle kansen op een resultaat voor Oranje”, aldus Capiau.

De wens van Van Dijk om terug te keren naar Liverpool valt ergens wel te begrijpen. De club van trainer Arne Slot speelt komend weekend tegen Chelsea, waarna een uitduel met RB Leipzig wacht. Vervolgens reist Liverpool in de Premier League af naar Arsenal, waarna de maand wordt afgesloten met een uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion in de EFL Cup.