Virgil van Dijk over ‘onhandige’ actie in kleedkamer: ‘Had ik niet moeten doen’

Virgil van Dijk is bezig aan een ijzersterk seizoen in het shirt van Liverpool. Vorige maand won hij zijn eerste prijs als aanvoerder van the Reds door Chelsea in de finale van de League Cup met 0-1 te verslaan. Van Dijk werd matchwinner door tijdens een fantastisch voetbalgevecht vlak voor het einde van de verlenging raak te koppen.

De 32-jarige centrumverdediger was begrijpelijkerwijs blij met de bekerwinst. Na afloop liet hij zich in de kleedkamer even gaan door ‘They thought I was finished’ te roepen. In een groot interview met Voetbal International blikt Van Dijk terug op onder meer het gewonnen bekerduel.

“Ik had het er van de week nog over met iemand; had ik niet moeten doen”, zegt Van Dijk eerlijk over die gedane uitspraak. De mandekker werd de afgelopen jaren door twee zware knieblessures mentaal enorm op de proef gesteld.

“Waarom ik dat niet had moeten zeggen? Omdat het nu overkomt alsof die negatieve periode mij écht hard heeft geraakt. Tuurlijk heeft het dat vast wel gedaan, in momenten, maar het ging mij erom dat heel veel mensen niet door hebben hoe complex een voorste kruisband- én een binnenbandblessure is. En dat je niet zomaar een-twee-drie terugkomt op het niveau dat je daarvoor had.”

Volgens Van Dijk kwam daar die emotie dan ook vandaan. “Ik baal dan van de onnodige geluiden die ik zelf creëer. Ik hou juist helemaal niet van ruis rond mij, liever heb ik dat men praat over de wedstrijd.”

De international vindt het te makkelijk om te stellen dat zijn uitspraak menselijk is. “Ik vind het onhandig van me. Het leidde af van waarmee we bezig zijn en wat ik wil: een topseizoen draaien met de club en het beste jaar van mijn leven spelen.”

Waar Van Dijk dit seizoen wordt bedolven onder de complimenten, kreeg hij tijdens de vorige jaargang veelvuldig kritiek. “Daar moet je mee dealen en ik geef toe dat ik, net zoals ieder mens, daarvoor niet altijd immuun ben. Dus soms wil je je punt maken, dingen recht zetten en vaak werkt dat tegen je. Weet je, ik snap heel goed dat kritiek erbij hoort en dat is ook prima. Maar de ene keer kun je het beter verwerken dan de andere keer. Daar loopt iedereen weleens tegenaan, toch?”

