Virgil van Dijk lovend over achttienvoudig Oranje-international: 'Hij zit in de vorm van z'n leven'

Virgil van Dijk heeft zich in een interview met Viaplay lovend uitgelaten over Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool, waar hij ploeggenoot is van Van Dijk, heeft zich dit seizoen onder Arne Slot ontwikkeld tot een onbetwiste basiskracht.

Vorig seizoen moest Gravenberch het onder manager Jürgen Klopp vooral nog doen met invalbeurten. Onder Slot is dat helemaal anders: zeventien officiële duels dit seizoen, zeventien basisplaatsen.

In een interview van Van Dijk met Viaplay komt de ontwikkeling van achttienvoudig Oranje-international Gravenberch ook ter sprake. “Het is heerlijk om met hem te voetballen”, begint Van Dijk.

“Ik denk dat hij in de vorm van z’n leven zit. Hij speelt vol vertrouwen en maakt verdedigend een heel goede ontwikkeling door. Samen met Konaté of degene die rechts van mij staat en Ryan, ben ik de driehoek die alles op orde moet houden.”

“Natuurlijk schreeuw ik tijdens de wedstrijd constant naar hem, maar ik denk dat hij dat ook wel fijn vindt”, gaat de verdediger verder. “In balbezit is hij natuurlijk een aanspeelpunt. Dat gaat wel lekker.”

Tot slot heeft Van Dijk nog een tip voor zijn ploeggenoot. “Hij moet gewoon ook lekker rustig blijven, doorgaan en fit blijven.”

“Hij maakt hele grote stappen als je kijkt naar hoe volwassen hij is. In mijn ogen leeft hij er veel meer voor. Alle credits naar hem, want dat is wel nodig om succesvol te zijn en te blijven spelen op het allerhoogste niveau. Het is een geweldige speler.”