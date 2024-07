Virgil van Dijk duikt op vakantieadres op met Calvin Harris én ‘rivaal’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Virgil van Dijk, die zich kostelijk vermaakt met Kevin De Bruyne en Calvin Harris.

Virgil van Dijk heeft Ibiza uitgekozen als vakantiebestemming. De verdediger van Liverpool, die op het EK in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland, verscheen deze week op de gevoelige plaat met DJ Calvin Harris en... Kevin De Bruyne.

Virgil van Dijk, Calvin Harris en Kevin De Bruyne.

Waar Van Dijk en De Bruyne in de Premier League als elkaar rivalen gelden, kunnen de twee het buiten de krijtlijnen goed met elkaar vinden. Van Dijk en De Bruyne zijn leeftijdsgenoten, hun kinderen gaan naar dezelfde school.

De Nederlander en de Belg gingen in het verleden vaker samen naar Ibiza, waarbij een bezoek aan het populaire Ushuaia steevast niet kan ontbreken. Dit jaar troffen de twee daar Calvin Harris.

De Schotse DJ, onder meer bekend van ‘One Kiss’ (met Dua Lipa) en ‘I Need Your Love’ (met Ellie Goulding), poseert op zijn eigen socials trots met de twee sterspelers uit de Premier League.

